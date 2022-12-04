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Bursa'da şüpheli ölüm! Fabrikada rahatsızlanıp evine geldi, odasında cansız bedeni bulundu

04.12.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çalıştığı fabrikada rahatsızlanarak evine gelen 26 yaşındaki Recep Akça, uzun süre çıkmadığı odasında ailesi tarafından ölü bulundu. Recep Akça'nın ölümü şüpheli olarak nitelenirken, cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bursa'da şüpheli ölüm! Fabrikada rahatsızlanıp evine geldi, odasında cansız bedeni bulundu

Şüpheli ölüm, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı fabrikada rahatsızlanan Recep Akça, izin alıp evine geldi. Odasından uzun süre çıkmayan Akça'nın ailesi, durumdan şüphelenerek, odaya girdi. Recep Akça'nın yerde hareketsiz yattığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akça'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Ölümü şüpheli bulunan Recep Akça'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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