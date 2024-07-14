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Bursa'da sürücülerin kabusu olan kasis! Mahallenin gençleri o anları çekirdek kola yaparak izledi

14.07.2024 12:11
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Bursa'da caddeye yeni yapılan kasis sürücülere zor anlar yaşattı. Kasisi fark etmeyen sürücülerin kullandığı araçlar metrelerce havalanırken, mahallenin gençleri ise çekirdeğini alıp o anları izledi. Gençler, “Burada dün sabah kasis yapmışlar. Herhangi bir tabela falan da koymamışlar. Sürücüler de kasisi görmeyince kasisten uçtu. Biz de çekirdek kola eşliğinde izlemeye başladık. Araçlarda hasar meydana geldi. İzlerken eğlendik ama sürücüleri uyarmak için bağırarak uyarıda bulunduk." dedi.

Bursa'da sürücülerin kabusu olan kasis! Mahallenin gençleri o anları çekirdek kola yaparak izledi

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bulunan park nedeniyle araçların yavaşlaması için belediye cadde üzerine kasis yaptı. Fakat ekiplerin kasisi yaptığını bilmeyen sürücüler süratle geçtiği kasisten havalandı.

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Mahallenin gençleri ise yüzlerce aracın kasisten uçtuğunu görünce, park çevresinde oturup sürücülerin zor anlarını çekirdek kola yaparak izledi.

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Bazı gençler sürücüleri uyarmaya çalışsa da durumu yanlış anlayan sürücüler daha çok gaza yüklendi.

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Araçlarıyla havalanan sürücülerin o anları kameraya yansırken, belediye ekiplerinin kısa süre sonra boyadığı yol, sürücülerin dikkatini çekti.

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Kasis boyanana kadar gece boyunca sürücüleri uyaran gençler, “Burada dün sabah kasis yapmışlar. Herhangi bir tabela falan da koymamışlar. Sürücüler de kasisi görmeyince kasisten uçtu. Biz de çekirdek kola eşliğinde izlemeye başladık. Araçlarda hasar meydana geldi. İzlerken eğlendik ama sürücüleri uyarmak için bağırarak uyarıda bulunduk. Fakat bu kez de bizi yanlış anlayanlar oldu. Daha çok hızlanıp kasise girenler oldu. Bize burada keyifli anlar yaşattılar. Daha sonra muhtarımız buraya geldi. Yetkililere haber verdi. Yetkililer bu sabah burayı boyayıp tabela astılar” diye konuştu.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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