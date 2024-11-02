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Bursa'da 'taciz' iddiasıyla tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı: Tıbbi müdahalemin gereğini yaptım

02.11.2024 17:29
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan özel bir hastanenin doktoru olan M.A.K., birçok kadın hastasını taciz ettiği iddiası ile gözaltına alınmış ve sonrasında tutuklanmıştı. Birçok kadın hastanın şikayeti üzerine gözaltına alınan doktor hakkındaki iddiaları reddederken, doktorun polisteki ifadesi de ortaya çıktı. Doktorun, "Kimseye tacizde bulunmadım. Tıbbi müdahalemin gereğini yaptım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

Bursa'da 'taciz' iddiasıyla tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı: Tıbbi müdahalemin gereğini yaptım

Olay, Bursa'da İnegöl ilçesinde bulunan özel bir hastanede yaşandı. Zeynep O. isimli kişi, doktor M.A.K.'nın birçok hastasını taciz ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyurusu ve sosyal medyada yer alan 'taciz' iddiasıyla ilgili doktor M.A.K. hakkında gözaltı kararı verdi.

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TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı M.A.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.A.K. tutuklandı.

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"TIBBİ MÜDAHALEMİN GEREĞİNİ YAPTIM"

Öte yandan M.A.K.'ın poliste verdiği ifade de ortaya çıktı. M.A.K'nin "Suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseye tacizde bulunmadım. Tıbbi müdahalemin gereğini yaptım" dediği öğrenildi.

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"BİRÇOK KADININ BEYANIYLA SORUŞTURMA BAŞLATIYORUZ"

Zeynep O. konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımında, "İnegöl'de bir doktorla ilgili birçok kadının beyanıyla taciz soruşturması başlatıyoruz. Dava sürecinin etkilememesi adına isim ve hastane bilgisi veremiyoruz, ancak böyle bir olay yaşamış arkadaşlarımız bana ulaşabilir mi? Daha çok insanın görmesi için lütfen paylaşın." ifadelerini kullanmıştı.

(DHA)
Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Doktor Bursa İnegöl
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