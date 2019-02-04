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Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 14:24 | Son Güncelleme

Bursa'da taksi şoförü Mustafa Arı, müşteri olarak aracına binen Suriyeli kişinin gasp girişiminde silahla yaralandı. Kayı Mehter Takımı Başkanı da olan Arı tedaviye alınırken, olay sonrasında kaçan şüpheli yakalandı.

Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Taksi şoförü Mustafa Arı’nın kullandığı 16 T 0587 plakalı taksiye, 30 yaşlarında Suriyeli olduğu değerlendirilen bir kişi müşteri olarak bindi. Arabayatağı yönüne gitmek isteyen kişi, daha sonra Ulus Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi.

Ulus Mahallesi'nde boş bir araziye geldiklerinde taksi şoförüne “Buraya kadar” diyerek elindeki tabancayı kafasına dayadı. Arı, gaspçının eline sarılınca silah ateş aldı. Silahın kurusıkı olduğunu anlayan Arı ile gaspçı arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında 5 kez ateş ateş eden saldırgan kaçtı. Elinden yaralanan Mustafa Arı, kaçarak özel bir hastaneye gitti. Tedavisinin ardından polise şikayette bulunan Mustafa Arı, olayı şöyle anlattı:

'BURAYA KADAR...'

“Boş bir araziye geldiğimizde, 'Buraya kadar' diyerek başıma silahı dayadı. Silahı tutan eline sarıldım, o anda patlattı. Kurusıkı olduğunu anlayınca bayağı mücadele ettim ve kaçmak için araçtan indi fakat ben onu bırakmadım. Elime tabanca ile vurmaya başladı. 5 el ateş etti, elimden kurtulup, kaçtı.”

Bursa Emniyet Müdürlüğü Gasp Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliyi gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)

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Bursa Suriyeli gasp taksici Taksi

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