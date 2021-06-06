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  4. Bursa'da tarlaların ortasındaki 2 bin yıllık anıt mezar! Üzerindeki yazılar dikkat çekti

Bursa'da tarlaların ortasındaki 2 bin yıllık anıt mezar! Üzerindeki yazılar dikkat çekti

06.06.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İznik ilçesinde 12 metre yüksekliğindeki anıt mezar yıllara meydan okuyor. İki bin yıl önce yaptırılan anıt mezar tüm ihtişamıyla günümüzde de beğeni toplamaya devam ediyor. Hristiyanların hac bölgesine inşa edilen tarihi mezar, üçgen piramidal bloklardan oluşuyor. Anıt mezarın üzerinde baba, oğul ve ölüm ilişkisinden bahsediliyor. İşte tarihin yok edemediği yapılardan biri...

Bursa'da tarlaların ortasındaki 2 bin yıllık anıt mezar! Üzerindeki yazılar dikkat çekti

Halk arasında ‘Beştaş, Dikilitaş veya Nişantaşı’ olarak bilinen mezar, İznik ilçesinin 5 kilometre kuzeybatında Elbeyli sınırları içinde yer alıyor. Zeytin bahçelerinin arasında kalan anıt mezar, Roma İmparatorluğu döneminde İznik’ten İzmit’e giden yol üzerine inşa edilmiş. Anadolu’daki ünik dikme anıt mezar yapılarından olan obelisk 12 metre yüksekliğe, 3 basamaklı podyum üzerine inşa edilmiş. 2 metre genişliğinde 3 metre yüksekliğinde kaideye sahip yapı, üçgen piramidal bloklardan oluşuyor.

ÜZERİNDEKİ YAZILAR DİKKAT ÇEKİYOR

Anıtın batı cephesinde Yunanca olarak büyük harflerle yazılmış, “Gaius Cassius Akslepiodotos’un oğlu, 83 yıl yaşayan Gaius Cassius Philis burada yatıyor” yazıyor.

HRİSTİYANLARIN HAC MERKEZİ OLDUĞU İÇİN YÜKSEK İNŞA EDİLMİŞ

M.S. 4. yüzyılda İznik, Hristiyanlık dünyası için önemli bir yer olan İznik hac yolu güzergâhı üzerindeydi. Sanat tarihçisi Doğan Özgün Kolaç, “Halk arasında Beştaş olarak bilinen İznik’teki anıt taş, bugünkü İznik ile İzmit arasında yapılmış. 12 metre yüksekliğinde 3 metre podyum üzerine yapılmış. Eskiden İznik Hristiyanlar için hac merkezi olduğu için görülmesi açısından yüksek yapıldığı düşünülüyor. Üzerinde Yunanca olarak baba oğul ve ölüm ilişkisi üzerine bilgi yer alıyor. Cassius ailesinin İznik’te büyük bir aile olduğu bilgisi kaynaklarda var. Burası hac merkezi olduğu için gelip geçenler tarafından anıtın üzerine kazınmış hac motifleri de mevcut” dedi.

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TARLALARIN ARASINDA YER ALIYOR

Anıtı görmeye gelen bir vatandaş da internetten duyduğunu ve tarlaların arasında kalan bu yeri merak ederek görmeye geldiğini ifade etti.

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İHA

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