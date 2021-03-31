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  4. Bursa'da tavuk çiftliğinde yangın: 1500 tavuk telef oldu

Bursa'da tavuk çiftliğinde yangın: 1500 tavuk telef oldu

31.03.2021 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Yenişehir İlçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. 1500 tavuğun telef olduğu yangında, çiftlik kullanılamaz hale gelirken zararın 1 milyon lira olduğu öğrenildi.

Bursa'da tavuk çiftliğinde yangın: 1500 tavuk telef oldu

Yangın, Bursa’nın Yenişehir ilçesi Derbent Mevkisinde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bünyesinde yaklaşık 3 bin tavuk bulunan çiftlikte bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kümeslerin olduğu bölgeye sıçradı.

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2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 12 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangında bin 500 tavuk telef olurken çiftlik kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle ortaya çıkan zararın 1 milyon lira olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Bursa

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