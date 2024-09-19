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  4. Bursa'da tehlike! Boş arsada 80 adet zehirli etil kloroformat varili bulundu

Bursa'da tehlike! Boş arsada 80 adet zehirli etil kloroformat varili bulundu

19.09.2024 22:58
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Bursa'da Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından boş arsada içerisinde etil kloroformat olduğu belirlenen variller bulundu. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede varillerin zehirli olduğu ve beklemeden kaynaklı metan gazı oluştuğu tespit edildi. Varilleri koyduğu belirlenen E.Y.'ye 90 bin lira para cezası kesildi.

Bursa'da tehlike! Boş arsada 80 adet zehirli etil kloroformat varili bulundu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde hurdacıların bulunduğu bölgede devriye görevinde bulunan Osmangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, içinde zehirli etil kloroformat maddesi bulunan yaklaşık 80 varil buldu.

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Zabıta memurlarının ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesindeki Kimyasal, Biyolojik, Radrayojik Nükleer Tehditler (AFAD KBRN) ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen KBRN ekibinin incelemesinde kapaklarının açık olması nedeniyle etil kloroformat maddesinin etkisini kaybettiği ancak, yapılan ölçümlerde metan gazı meydana geldiğini tespit edildi.

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Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu varilleri geri dönüşüm işi yapan E.Y.'nin bıraktığı belirlendi. Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından E.Y.'ye 90 bin lira cezai işlem uygulandı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zabıta Bursa Osmangazi
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