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  4. Bursa'da tehlikeli taşımacılık! Görenler bir daha baktı

Bursa'da tehlikeli taşımacılık! Görenler bir daha baktı

08.04.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da otomobile bağladıkları içecek dolabını sürükleyerek götürdüler. Bu kadarına da pes dedirten görüntüler cep telefon kamerası tarafından kaydedildi.

İlginç olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içecek dolabını otomobile bağladıktan sonra sürükleyerek götürdüler. Bu kadarına da pes dedirten görüntüler cep telefon kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)

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Bursa
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