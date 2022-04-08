Bursa'da tehlikeli taşımacılık! Görenler bir daha baktı

İlginç olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içecek dolabını otomobile bağladıktan sonra sürükleyerek götürdüler. Bu kadarına da pes dedirten görüntüler cep telefon kamerası tarafından kaydedildi.
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