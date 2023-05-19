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Bursa'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti!

19.05.2023 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, tırın çarptığı 74 yaşındaki Ferhunde Küçükaydın yaşamını yitirdi.

Bursa'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, geri manevra yapan tırın altında kalan 74 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Geçit Mahallesi Şehit Er Bahattin Gündüzlü Sokak'ta M.D. yönetimindeki tır, geri manevra yaparken pazar alışverişinden dönen Ferhunde Küçükaydın'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri, aracın altında kalan Küçükaydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Tır sürücüsü M.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa

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