Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhaneli Bursa yolu Yörükler Mahallesi'nde, Orhaneli den Bursa istikametine seyreden Ö.A. kontrolündeki otomobil ile Y.S. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerden Ö.A. olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda bulunan M.E.K, A.S, R.B. ve diğer sürücü Y.S. ile A.S. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ölen kişinin Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir köyde imamlık yaptığı öğrenildi. (AA)

