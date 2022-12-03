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Bursa'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

03.12.2022 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı.

Bursa'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Bursa'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

TAG otoyolunda feci kaza! TAG otoyolunda feci kaza!

Merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Millet Mahallesi Kavşağı’nda İsmail T. idaresindeki otomobil ile Sercan K. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Yaralanan sürücü İsmail T. ile yanındaki Tilbe B, otomobilde sıkıştı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. (AA)

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trafik kazası Bursa

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