Bursa'da trafik kazası: 7 kişi yaralandı!

Kaza, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa- Ankara karayolu Oylat Köprülü Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bilecik'in Bozüyük ilçesinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ömer Tosun (40) yönetimindeki kamyon, Kütahya'nın Domaniç ilçesine işçi taşıyan sürücü Ali Karaarslan (65) yönetimindeki minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazada, servis minibüsünde bulunan işçilerden Ali Osman Kurt (40), Güven Can (27), Mustafa Can (52), İbrahim Koca (40), Umut Uz (22), Süleyman Gürbüz (42) ve Muhammet Yıldız (30) yaralandı.

Araç sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda trafik polisi, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

