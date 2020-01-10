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  4. Bursa'da tüyler ürperten cinayetin nedeni ortaya çıktı!

Bursa'da tüyler ürperten cinayetin nedeni ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 12:42 | Son Güncelleme

Bursa’da elleri kelepçelenen, kamyonete bağlanıp işkence yapılan ve ağzı da koli bandıyla bantlandıktan sonra kalbinden bıçaklanan Yozgatlı Furkan Kahraman’ın katil zanlıları yakalandı. Kahraman’ın daha önce sevgilisi olan Ezgi D.’yi rahatsız etmeye devam ettiği, bu sebeple eşi ve onun bir arkadaşı tarafından sosyal medyada sahte hesap açılarak tuzağa düşürülüp öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin arkasındaki Dereçavuş Mahallesinde meydana geldi. Yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınında bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede 25-30 yaşlarındaki adamın üzerinden kimlik çıkmazken, ağzının koli bandıyla bantlandığı ve kalbinden iki sefer bıçaklandığı tespit edildi.

Olay yerinde bulunan ceset yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Cinayet Bürosu ve kriminal ekipleri titiz bir çalışma yaparak üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 27 yaşındaki Furkan Kahraman olduğunu ve 2 gün önce Bursa’ya geldiğini belirledi.

Kahraman’ın son olarak kimlerle görüştüğünün araştırılmasının ardından cinayet zanlısı olarak Ömer Y. Muhammet D. ve bir ay önce Muhammet D. ile evlenen Ezgi D. gözaltına alındı.

İddiaya göre, ölen 27 yaşındaki Furkan Kahraman, bir süre önce Ezgi D. ile gönül bağı kurdu. Ancak Ezgi D. Muhammet D. ile dünya evine girdi. Yeni evlendiği eşinin rahatsız edildiğini öğrenen Muhammet D. Furkan Kahraman’a bir daha rahatsız etmemesini söyledi. Ancak ikili arasında Yozgat-Bursa hattında telefonda hakaretleşme yaşandı.

SOSYAL MEDYADAN SAHTE HESAP AÇTI

Furkan Kahraman için plan yapıp onu Bursa’ya getirmeyi aklına koyan Muhammet D. sosyal medyada kadın fotoğrafıyla bir sahte hesap açarak Furkan Kahraman ile görüşmeye başladı. Furkan Kahraman, sosyal medyadaki hesaba güvenmedi, ancak Muhammet D. bir arkadaşının kız kardeşini onunla görüştürüp Bursa’ya davet etti. Sosyal medyada tanıştığı kızla görüşmek için Bursa’ya gelen Furkan Kahraman, Muhammet D. onun arkadaşı Ömer Y. tarafından terminal arkasındaki tarım arazilerine götürüldü. Burada plastik kelepçe takılan, kuru sıkıdan bozma silahla korkutulan Furkan Kahraman’a işkence de yapıldı. Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Furkan Kahraman’ın ağzı da koli bandıyla bantlandı.

Cesedin yoldan geçen bir vatandaş tarafından bulunması ve polisin olaya el koymasıyla cinayet kısa sürede çorap söküğü gibi aydınlatıldı.

CİNAYETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Sorguda suçu kabul eden Ömer Y, rahatsız edilen genç kadının eşi Muhammet D. ve olaya şahitlik eden eşi Ezgi D. gözaltına alındı. 3 zanlının sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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