Bursa'da tüyler ürperten cinayetin nedeni ortaya çıktı!

Olay, dün Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin arkasındaki Dereçavuş Mahallesinde meydana geldi. Yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınında bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede 25-30 yaşlarındaki adamın üzerinden kimlik çıkmazken, ağzının koli bandıyla bantlandığı ve kalbinden iki sefer bıçaklandığı tespit edildi.

Olay yerinde bulunan ceset yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Cinayet Bürosu ve kriminal ekipleri titiz bir çalışma yaparak üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 27 yaşındaki Furkan Kahraman olduğunu ve 2 gün önce Bursa’ya geldiğini belirledi.

Kahraman’ın son olarak kimlerle görüştüğünün araştırılmasının ardından cinayet zanlısı olarak Ömer Y. Muhammet D. ve bir ay önce Muhammet D. ile evlenen Ezgi D. gözaltına alındı.

İddiaya göre, ölen 27 yaşındaki Furkan Kahraman, bir süre önce Ezgi D. ile gönül bağı kurdu. Ancak Ezgi D. Muhammet D. ile dünya evine girdi. Yeni evlendiği eşinin rahatsız edildiğini öğrenen Muhammet D. Furkan Kahraman’a bir daha rahatsız etmemesini söyledi. Ancak ikili arasında Yozgat-Bursa hattında telefonda hakaretleşme yaşandı.