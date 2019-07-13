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Bursa'da 'uyanık komşu'nun elektrik oyunu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

Bursa'da evinin elektrik faturalarının birkaç aydır 3-4 katına çıkmasından şüphelenerek dağıtım firmasının teknik personeline inceleme yaptıran tüketici, tesisatına "kancalama" yöntemiyle girerek kullandığı enerjinin bedelini kendisine ödettiğini iddia ettiği komşusundan şikayetçi oldu.

Bursa'da 'uyanık komşu'nun elektrik oyunu!

Bursa'da bir apartmanın üçüncü katında yalnız yaşayan M.Ç, normalde 60 lira civarında gelen elektrik faturasının son aylarda 3-4 katına çıkması nedeniyle enerji dağıtım şirketine başvurdu.

ELEKTRİĞİ KESİLİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Binada inceleme yapan firma görevlileri, M.Ç'ye sayaçlardan ya da okumadan kaynaklı bir yanlışlık olmadığını, kullanım miktarının doğru yazıldığını söyledi. Daha sonra M.Ç, borcundan dolayı kapanan elektriğini açmak için gelen şirket görevlisiyle kapıda karşılaştı. Bu sırada, giriş katında oturan komşusu S.K. de kapısını açtı ve kendisinin elektriğinin de kesildiğini ifade etti.

Şirket görevlisi, M.Ç'nin dairesinin şalterindeki mührü kaldırdığında, S.K'nin evindeki ışıklar da aynı anda yandı. Bir süre şaşkınlık yaşayan M.Ç, dağıtım firmasına yeniden müracaat ederek inceleme için teknik personel gönderilmesini istedi.

TUTUNAK HAZIRLANDI

Apartmana gelen teknik personel, giriş kattaki daireye M.Ç'nin hattından "kancalama" yöntemiyle kablo bağlandığını belirleyerek buna ilişkin tutanak hazırladı. Tutanağa, bu durumun yanlışlıkla olamayacağını, ustalık gerektiren bir işçilikle kablonun bağlanabileceği yazıldı.

Tutanağı delil gösterip şikayetçi olan M.Ç, mahkemede açtığı davada hem zararının karşılanması hem de komşusu S.K'nin cezalandırılması talebinde bulundu.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Bursa 25. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, S.K'nin, M.Ç'ye ait tesisattan kendi dairesine hat çekerek onun aboneliği üzerinden elektrik tükettiği anlaşıldığından, "karşılıksız yararlanma" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen S.K. ise kendisinin düşük kullanımından dolayı yaklaşık 5 aydır fatura gelmediğini, komşusunun hattından elektrik kullanmadığını öne sürdü.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tüketicilerin sık sık kendilerine elektrik faturalarının yüksek olması nedeniyle başvurduğunu söyledi.

Bazı elektrik abonelerinin hattına ya da merdiven otomatiği tesisatına "kancalama" yöntemiyle girilebildiği uyarısında bulunan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Tüketicilerin birçoğu faturalarının yüksek geldiğini ve bunun sebebini anlayamadıklarından şikayet ediyor. Bu şikayetleri incelediğimizde, işin ilginç taraflarından biri de hırsızlama yaparak bir apartmanda, kancalama sistemiyle ya merdiven otomatiğine ya da yalnız yaşayan, karı koca çalışan kişilerin elektrik hatları üzerinden yararlanmaya çalışan uyanıklar var. Elektrik faturası yüksek gelirse sebeplerden birinin de bu hırsızlama suretiyle sizin faturaya mal edilen kaçak elektrik olabileceğini mutlaka bilmeli ve araştırmalılar. Dışarıdan bir müdahale görünmüyorsa, tüketicimiz elektrik dağıtım şirketine başvurarak hattında böyle bir durum olup olmadığını öğrenebilir."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa elektrik faturası

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