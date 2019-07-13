Bursa'da 'uyanık komşu'nun elektrik oyunu!

Bursa'da bir apartmanın üçüncü katında yalnız yaşayan M.Ç, normalde 60 lira civarında gelen elektrik faturasının son aylarda 3-4 katına çıkması nedeniyle enerji dağıtım şirketine başvurdu.

ELEKTRİĞİ KESİLİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI



Binada inceleme yapan firma görevlileri, M.Ç'ye sayaçlardan ya da okumadan kaynaklı bir yanlışlık olmadığını, kullanım miktarının doğru yazıldığını söyledi. Daha sonra M.Ç, borcundan dolayı kapanan elektriğini açmak için gelen şirket görevlisiyle kapıda karşılaştı. Bu sırada, giriş katında oturan komşusu S.K. de kapısını açtı ve kendisinin elektriğinin de kesildiğini ifade etti.

Şirket görevlisi, M.Ç'nin dairesinin şalterindeki mührü kaldırdığında, S.K'nin evindeki ışıklar da aynı anda yandı. Bir süre şaşkınlık yaşayan M.Ç, dağıtım firmasına yeniden müracaat ederek inceleme için teknik personel gönderilmesini istedi.

TUTUNAK HAZIRLANDI



Apartmana gelen teknik personel, giriş kattaki daireye M.Ç'nin hattından "kancalama" yöntemiyle kablo bağlandığını belirleyerek buna ilişkin tutanak hazırladı. Tutanağa, bu durumun yanlışlıkla olamayacağını, ustalık gerektiren bir işçilikle kablonun bağlanabileceği yazıldı.