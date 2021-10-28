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Bursa'da uyumayıp akın ettiler! 20 TL'den başlıyor 600 TL'ye çıkıyor

28.10.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşseverler, Bursa'da gece yapılan güvercin mezadına akın etti. Geç saatlere kadar devam eden mezada akın edenler, açık artırma usulü ile kuşları satın almaya çalıştı. En ucuzu 20 liradan başlayan kuşların fiyatının 600 liraya kadar ulaştığı öğrenildi.

Bursa'da uyumayıp akın ettiler! 20 TL'den başlıyor 600 TL'ye çıkıyor

Güvercin meraklıları akşam 22.00’de başlayıp gece geç saatlere kadar devam eden mezada adeta akın etti. Osmangazi ilçesinde Öz Atıcılar Güvercin Severler Derneği tarafından düzenlenen mezat gece yarısına kadar heyecanlı bir şekilde devam etti. Mezada 150 kadar kuşsever katıldı. Haftada iki gün salı ve cumartesi günleri yapılan mezatta, kafesin içinde sergilenen kuşlar, açık artırma usulü ile satıldı.

20 LİRADAN BAŞLIYOR, 600 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Öz Atıcılar Güvercin Severler Derneği Başkanı Serkan Alkan, "Burada kuşların fiyatı vasıflarına göre değişiyor. En ucuz kuş 20 liradan başlıyor, 600 liraya kadar çıkıyor. Mezadımıza her mahalleden güvercinseverler katılıyor. Vatandaşlarımız büyük ilgi ve alâka gösteriyor. Bu akşamki mezada 150 kişi katıldı. 300 adet kuş geldi, 170 tanesi satıldı" dedi.

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"YA GÖSTERİŞ İÇİN YA DA ÜRETİMİNİ YAPMAK İÇİN ALIYORLAR"

Güvercinler hakkında bilgi veren Alkan, "20 liralık kuş sıradan ve vasıfsız bir kuştur. 600 liralık kuşun cinsi ise paralı bango. Bu kuşu alanlar sırf gösterişi için alıyor ya da üretimini yapıyor’’ ifadelerini kullandı.

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İHA

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