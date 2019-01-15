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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 12 kişi gözaltında!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 15:12 | Son Güncelleme

Bursa'da 5 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 12 kişi ise gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin, uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Uyuşturucu çetesine operasyon

Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 150 gram metamfetamin, 25 gram esrar, bir miktar bonzai, 1 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve bir miktar da para ele geçirildi.
12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Bursa uyuşturucu operasyon

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