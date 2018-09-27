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Bursa'da vahşet! Ayrılmak isteyen sevgilisini benzin döküp yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 22:59 | Son Güncelleme

Bursa'da ayrılmak isteyen sevgilisiyle tartışan şahıs, önce genç kadını ardından kendisini benzin dökerek yaktı. Genç kadın hayatını kaybederken, zanlının durumu ağırlığını koruyor.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şengül Vatansever bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşından ayrılmaya karar verdi. Bunun üzerine Kütahya Domaniç'te oturduğu belirtilen Ümit V. isimli şahıs Bursa'ya gelerek ayrılmak istediği kız arkadaşını aracına aldı.

ARACIN İÇİNDE BENZİN DÖKÜP YAKTI

Zanlı, Millet Mahallesi'nde park ettiği aracın içinde Vatansever ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Ümit V. arabada bulunan benzini önce genç kadının üzerine daha sonra kendi üzerine döküp ateşe verdi.

Ümit V., vücudunun yüzde 70'inde yanıklar oluşan Vatansever'i Botanik Park civarında araçtan atarak oradan uzaklaştı. Olayı çevredeki vatandaşlar genç kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Vatansever, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ZANLININ DA VÜCUDUNDA AĞIR YANIKLAR VAR

Araçla kaçmaya çalışan Ümit V. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan zanlı, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ümit V.'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken zanlının ifadesi alınamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa kadın cinayeti sevgilisini yaktı Şengül Vatansever

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