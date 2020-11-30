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Bursa'da vahşet! Bıçakla öldürüp ormanda yaktılar

30.11.2020 17:18 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın Kestel ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıkları 25 yaşındaki genci evde bıçaklayarak öldüren, daha sonra da ormanda yakarak yok etmeye çalışan 3 zanlı, jandarmanın titiz operasyonu sonucu yakalandı. Ünlü dizilerde asistan olarak çalışan gençten geriye ise yanmış cansız bedeni, gömülmek istendiği çukur ve görev başında çekilmiş fotoğrafları kaldı.

Bursa'nın Kestel İlçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ünlü dizilerde set asistanı olarak çalışan 25 yaşındaki Serkan Topal önceki gece arkadaşlarının evine konuşmak için gidip birlikte alkol aldı. Burada alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Serkan Topal, M.D. (25) tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü. M.D. ile birlikte 18 yaşındaki kuzeni Z.N. cesedi streç filme sararak bir gece evde sakladı. Arkadaşlar plan yaparak cesedi ortadan kaldırmak için harekete geçti.

LASTİKLE YAKARAK YOK ETMEYE ÇALIŞTI

Dün öğle saatlerinde Çataltepe Mahallesi Alacalar Mahallesi'ne lacivert renkli minibüsle giden zanlılar, maktul Serkan Topal'ı kazma kürek ile açtıkları çukura kazarak gömmek istediler. Ancak bunda başarılı olamayınca bir lastikçiden aldıkları çıkma lastikle yakarak yok etmeye çalıştı.

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Ormanda çıkan yangın ve bölgeden uzaklaşan bir minibüsü gören görgü tanıkları olayı itfaiye ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

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SU ŞİŞESİ ELE VERDİ

Devreye giren İl Jandarma Komutanlığı kriminal ve asayiş ekipleri çevrede delil araması yaptılar. Olay yerinde unutulan bir su şişesinden yola çıkan jandarma dedektifleri, az sayıda markette bulunan bu su markasından en son kimlerin satın aldığını belirledi.

Ayrıca aynı kişilerin bir işyerinden kazma kürek ve lastikçiden atık lastik aldığı belirlendi. Zanlıların uzaklaştıkları aracın plaka kayıtları da mobese kameralarına yansıdı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler vücudunun büyük bölümü yanan, sırt ve boyun kısmında çok sayıda bıçak darbesi bulunan Serkan Topal'ın katil zanlısı olarak 2 kişi ile, zanlılardan birisinin ev arkadaşı H.S.'yi de (34) gözaltına alındı.
Soruşturma sırasında M.D. isimli kişi cinayeti kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olayda kullanılan araç, araç içinde bıçak ele geçirildi.

Sorgusu tamamlanan üç şüpheli jandarmanın geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: İHA

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