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Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 11:37 | Son Güncelleme

Bursa’da mayıs ayında kaybolan adamın ormanlık alanda gömülü vaziyette cesedi bulundu. Arkadaşları tarafından öldürüldüğü tespit edilen adamın katil zanlıları tutuklandı.

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

30 yaşındaki G.D’nin ailesi kendisinden haber alamayınca 5 Mayıs tarihinde polise kayıp başvurusunda bulundu. G.D'nin bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, uzun süren araştırmalar neticesinde şahsın en son Fidyekızık Mahallesi Erikyayla Sokak'ta görüldüğünü tespit etti. Sokağı inceleyen ekipler, ormanlık alanda da çalışma yürütmeye başladı. G.D’nin cesedi ormanlık alanda gömülü vaziyette bulundu. Cesedi inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, G.D’nin başından ve sırtından av tüfeği ile vurulduğunu belirledi.

G.D’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, cinayet ekipleri bu sefer şüphelilerin peşine düştü. G.D’nin arkadaşları M.Z. (31) ve İ.E.T. (29) tarafından öldürülğü tespit edildi. Şahısların yakalanması için harekete geçen ekipler, şüphelilerden İ.E.T’nin olaydan sonra farklı suçlardan yakalanarak tutuklandığını fark etti. M.Z’nin peşine düşen polis, kısa süre içinde şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların cinayeti alacak verecek yüzünden işledikleri öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin G.D’yi öldürürken kullandıkları suç aleti silah ise bekçiler tarafından M.Z’ye ait olan araçta bulundu. Bekçiler şüphelilerin G.D’yi gömmek için kullandıkları kazma ve küreği de aynı araçta buldu. Gözaltına alınan M.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa orman cinayet gözaltı

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