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  4. Bursa'da vahşet! Cinnet getiren baba, eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Bursa'da vahşet! Cinnet getiren baba, eşini ve kızını öldürüp intihar etti

14.08.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde cinnet getiren baba eşini ve kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti.

Bursa'da vahşet! Cinnet getiren baba, eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Ertuğrul Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta ikamet eden ve cinnet getirdiği öne sürülen İhsan Meşe (51), aynı evdeki eşi Pakize Meşe'ye (43) ve kızı Nazlı Meşe'ye (19) av tüfeğiyle ateş etti. Daha sonra İhsan Meşe, aynı tüfekle kendini vurdu.

Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba ve kızının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekiplerinin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kaldırdığı Pakize Meşe de müdahalelere yaşamını yitirdi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Bursa
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