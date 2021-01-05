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  4. Bursa'da vaka sayıları azaldı, HES uygulamasındaki harita yeşile döndü

Bursa'da vaka sayıları azaldı, HES uygulamasındaki harita yeşile döndü

05.01.2021 14:13 | Son Güncelleme:
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Bursa'da 2'nci zirvenin yaşanmasının ardından uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve diğer koronavirüs tedbirleri, vaka sayılarının düşmesini sağladı. Kısıtlamalardan önce neredeyse tamamı kırmızı olan HES uygulamasındaki kent haritası, yeşile döndü. Kentteki günlük ortalama ölüm sayısı ise 3 ay öncesine göre yarı yarıya düştü.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta hafta içi saat 21.00 sonrası ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama saatlerinde tüm kavşaklarda araç ve kişileri tek tek kontrol ederken, genel olarak sokağa çıkma yasağına uyulduğu gözlendi. Kentte son 1 aydır uygulanan kısıtlamaların ardından pozitif vaka sayılarında büyük düşüş yaşandı. Pozitif vakalardaki düşüş Sağlık Bakanlığı'nın HES mobil uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Son 1 aylık kısıtlamalardan önce kentin neredeyse tamamı 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızıyla kaplıyken, kısıtlamalar sonrasında riskli bölgeler yeşile döndü.

GÜNLÜK ÖLÜM SAYISI YARIYA DÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kasım ayının son haftasında Bursa'nın vaka sayılarında ikinci zirveyi yaşadığını söyledi. E-devlet üzerinden Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin günlük olarak raporladığı kentteki günlük toplam ölüm sayıları 18-26 Kasım arasında günde ortalama 108 oldu. O tarihlerden itibaren uygulamaya başlanan koronavirüs tedbirleri, kentteki günlük ölüm sayısının da düşmesini sağladı. Kentte son bir haftada toplam ölüm sayısındaki günlük ortalama 56'ya düştü.

'MAHALLEMİZDEKİ ÖLÜM SAYISI AZALDI'

Vaka sayılarındaki düşüş hakkında konuşan Mehmet Eminöz, "Ben vaka sayılarının azaldığını düşünüyorum bu kısıtlamalardan sonra. Hem çevremizde hem de Bursa genelinde vakaların azaldığını düşünüyorum. Bu durumu gözlemleyebildim. Bizim mahalledeki ölümler azaldı. Bu durum dikkatimizi çekti" dedi.

Mikail Oğuz ise, "Tedbirlerimizi alıyoruz. Vakalar azaldı, ortamı görüyoruz. Ölenlerin sayısından anlıyoruz. Kendimizi korumamız lazım her kurala uymamız lazım. Artık normal ölümler olmaya başladı. Azalma var tabi" dedi.

(DHA)

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