HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa'da Veliefendi'yi aratmayan görüntü!

Bursa'da Veliefendi'yi aratmayan görüntü!

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2020 10:35 | Son Güncelleme

Bursa'da Veliefendi Hipodromu'nu aratmayan anlar bir yolcunun kamerasına yansıdı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yaşanan olayda, başıboş 4 atın yarışırcasına koştuğu görüldü.

Bursa'da Veliefendi'yi aratmayan görüntü!

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı 11 Eylül Bulvarı üzerinde yaşandı. Yeşil alanda koşmaya başlayan başıboş 4 at aniden yola fırlayarak yolda da koşmaya devam etti. O sırada bulvar üzerinde seyreden sürücüler ne olduğunu şaşırıp araçlarını son anda yol kenarına çekti. Atların üzerine doğru koştuğunu gören bir sürücüde cep telefonunu çıkarıp yarışan atları görüntüsünü kaydetti. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Görüntüyü izleyenler Bursa caddelerinin Veliefendi Hipodromunu aratmadığı şeklinde yorum yaptı.

AW133360_01

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım' 'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım'
Sübhaneke duasının okunuşu ve anlamıSübhaneke duasının okunuşu ve anlamı
HES kodu olmayan ALES'e girilmeyecek...HES kodu olmayan ALES'e girilmeyecek...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Canlarını hiçe saydılar! Hurdaların üzerinde yolculuk
Canlarını hiçe saydılar! Hurdaların üzerinde yolculuk
Panik anları! Bir anda hareket etmeye başlayınca...
Panik anları! Bir anda hareket etmeye başlayınca...
Sübhaneke duası okunuşu, Türkçe anlamı ve faydaları
Sübhaneke duasının okunuşu ve anlamı
Ulukaya kanyonu ve şelalesi 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Tescillendi! Bu şelale artık...
Asr suresi anlamı, Türkçe okunuşu ve Asr suresi tefsiri
Asr suresinin tefsiri nasıldır?
Nasr suresi anlamı, Türkçe okunuşu ve Nasr suresi fazileti
Nasr suresinin fazileti nedir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.