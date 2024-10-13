Bursa'da yağmur adeta bardaktan boşalırcasına yağdı, mini süper hücre bulutu oluştu!

Bursa'yı dakikalar içinde abluka altına alan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilerken, meydana gelen 'mini süper hücre' kameralara yansıdı. Su basan bir kahvehanede ise vatandaşlar, sandalyelerin üzerine çıkarak önlem aldı. Kahvehane göle dönerken, bazı vatandaşların buna aldırış etmeden oyunlarına devam etmesi kameraya yansıdı.

'MİNİ SÜPER HÜCRE' GÖRÜLDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Bursa kent merkezini şiddetli yağmur ve dolu vurdu. Trafiğin durma noktasına geldiği anlarda, Bursa'da 'mini süper hücre' meydana geldi. İlk defa 'süper hücre' gören vatandaşlar o anları saniye saniye kayda aldı.

BELEDİYE PERSONELLERİ YARDIMA KOŞTU

Öte yandan, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde de bir kahvehaneyi su bastı. Sular altında kalan kahvehanedeki vatandaşlar, sandalyelerin üzerine çıkarak korundu. Kendi imkanlarıyla suları tahliye eden vatandaşların imdadına belediye personelleri yetişti. Öte yandan etkili olan yağışta pazarcıların zor anları kameraya yansıdı.

MASANIN ÜZERİNE ÇIKIP NAMAZ KILDI

Kahvehanede kameralara konuşan bir adam verdiği röportajda "Çay bahçesinde otururken yağmur yağdı, su bastı ve biz bile içeri kaçtık. Su bastı daha doğrusu sel altında kaldı. Sandalyelere çıktık kendi imkanlarımızla halletmeye çalıştık. Çayımızın, çorbamızın keyfini bozdu. Onunla uğraştık." söylemlerinde bulundu.

Kahvehanede olanları cep telefonu kamerasına çeken bir kişi, kayıt sırasında iddia ettiğine göre hacı olduğu söylenilen bir kişi masanın üstüne namaz kıldı. O anlar kameraya anbean yansıdı.