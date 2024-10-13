HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa'da yağmur adeta bardaktan boşalırcasına yağdı, mini süper hücre bulutu oluştu!

Bursa'da yağmur adeta bardaktan boşalırcasına yağdı, mini süper hücre bulutu oluştu!

13.10.2024 09:50
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Düğünde sahneye çıkan dansözün performansını ağzı açık izleyen küçük çocuk sosyal medyada gündem yarattı

Düğünde sahneye çıkan dansözün performansını ağzı açık izleyen küçük çocuk sosyal medyada gündem yarattı

İstiklal Caddesi’nde polise bıçaklı saldırı

İstiklal Caddesi’nde polise bıçaklı saldırı

Görüntüler Grozni'den! Ortalık mahşer yerine döndü

Görüntüler Grozni'den! Ortalık mahşer yerine döndü

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.10.2024 09:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağanak Bursa'yı vurdu. Pazarcılar zor anlar yaşadı, kahvehanedekiler ise sandalyelere çıktı. Kameralara konuşan bir kişi "Çayımızın, çorbamızın keyfini bozdu. Onunla uğraştık" söylemlerinde bulunurken bir kişi ise kahvehanede olanları kayda aldı. Kayıtta iddiaya göre hacı olduğu söylenilen bir kişi masanın üstüne namaz kıldı. Öte yandan ilk defa 'süper hücre' gören vatandaşlar o anları saniye saniye kayda aldı.

Bursa'yı dakikalar içinde abluka altına alan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilerken, meydana gelen 'mini süper hücre' kameralara yansıdı. Su basan bir kahvehanede ise vatandaşlar, sandalyelerin üzerine çıkarak önlem aldı. Kahvehane göle dönerken, bazı vatandaşların buna aldırış etmeden oyunlarına devam etmesi kameraya yansıdı.

AW307018_04

'MİNİ SÜPER HÜCRE' GÖRÜLDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Bursa kent merkezini şiddetli yağmur ve dolu vurdu. Trafiğin durma noktasına geldiği anlarda, Bursa'da 'mini süper hücre' meydana geldi. İlk defa 'süper hücre' gören vatandaşlar o anları saniye saniye kayda aldı.

AW306995_02

BELEDİYE PERSONELLERİ YARDIMA KOŞTU

Öte yandan, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde de bir kahvehaneyi su bastı. Sular altında kalan kahvehanedeki vatandaşlar, sandalyelerin üzerine çıkarak korundu. Kendi imkanlarıyla suları tahliye eden vatandaşların imdadına belediye personelleri yetişti. Öte yandan etkili olan yağışta pazarcıların zor anları kameraya yansıdı.

AW307018_01

MASANIN ÜZERİNE ÇIKIP NAMAZ KILDI

Kahvehanede kameralara konuşan bir adam verdiği röportajda "Çay bahçesinde otururken yağmur yağdı, su bastı ve biz bile içeri kaçtık. Su bastı daha doğrusu sel altında kaldı. Sandalyelere çıktık kendi imkanlarımızla halletmeye çalıştık. Çayımızın, çorbamızın keyfini bozdu. Onunla uğraştık." söylemlerinde bulundu.

AW306995_04

Kahvehanede olanları cep telefonu kamerasına çeken bir kişi, kayıt sırasında iddia ettiğine göre hacı olduğu söylenilen bir kişi masanın üstüne namaz kıldı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

AW306995_03

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Bursa su baskını süper hücre hava olayı
En Çok Okunan Haberler
Torun vahşeti! Evde 3 kişi kanlar içinde ölü bulundu

Torun vahşeti! Evde 3 kişi kanlar içinde ölü bulundu

100 bin TL limitli kredi kartına 750 liralık vergi... Uzmanlar konuştu!

100 bin TL limitli kredi kartına 750 liralık vergi... Uzmanlar konuştu!

Kadın cinayetleri soruldu! Yanıtları dile düştü: "Samimiyetsizlik..."

Kadın cinayetleri soruldu! Yanıtları dile düştü: "Samimiyetsizlik..."

Pavyonda kan donduran görüntü! Görüştüğü kadını katletti ardından kendini vurdu

Pavyonda kan donduran görüntü! Görüştüğü kadını katletti ardından kendini vurdu

Görenler inanamadı! Acı tablo... 'İnsan ne diyeceğini bilemiyor'

Görenler inanamadı! Acı tablo... 'İnsan ne diyeceğini bilemiyor'

Antalya'ya iniş yapan uçağın lastikleri patladı! 180 kişi tahliye edildi: Açıklamalar peş peşe geldi

Antalya'ya iniş yapan uçağın lastikleri patladı! 180 kişi tahliye edildi: Açıklamalar peş peşe geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.