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  4. Bursa'da yağmur bulutu şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

Bursa'da yağmur bulutu şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2020 11:50 | Son Güncelleme

Bursa'daki Karabey ilçesinde objektiflere yansıyan görüntü görenleri şoke etti. Sağnak yağışların etkili olduğu ilçede, yağmur bulutları görülmemiş bir manzara ortaya çıkardı.

Karacabey'de dün akşam başlayan şiddetli yağış, bugün de aralıklarla sürdü. Gökyüzündeki bölgesel yağmur bulutları ise görsel güzellik oluşturdu. Fotoğraflanan anlarda, yalnızca bir bölgede yağan yağmur ise görenleri şaşırttı.

Diğer illerde yaşayanlarsa gördükleri karelerin gerçekliğini sorgulamadan edemedi.

Fantastik yapımları andıran kareler, hafızalara kazınacak cinsten.

ERCİYES DAĞI'NDA HORTUM ŞAŞKINLIĞI!

Kayseri'de Erciyes Dağı'nın bulunduğu bölgede çıkan hortum da görenleri şaşkına çevirdi. Kentte sabah saatlerinde 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'nın yakınlarındaki Tekir Göleti'nde sabah saatlerinde hortum oluştu.

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Bulutların arasından yere doğru inen hortumu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaklaşık 15 dakika süren doğa olayının, herhangi bir zarara yol açmadığı öğrenildi.

(DHA - İHA)

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