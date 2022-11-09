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Bursa'da yangın faciası, 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti! Büyük acı... Gözyaşlarına boğuldular

09.11.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da gece yarısı Suriyeli bir ailenin kaldığı bir evde yangın çıkmış, 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti. Gelen bilgilere göre yangının sobadan kaynaklandığı belirtilirken 8'i çocuk 9 kişi için cenaze töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze töreninde Suriyeli ailenin yakınları yan yana dizilen tabutların başında gözyaşı döktüler.

Bursa'da yangın faciası, 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti! Büyük acı... Gözyaşlarına boğuldular

Türkiye güne acı bir haberle uyanmış, gece yarısı bir evde çıkan yangında 8 çocuk ve bir kadın hayatını kaybetmişti. Sobadan çıktığı belirtilen yangınla ilgili soruşturma sürerken hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze töreninde tabutlar yan yana konulduğunda El Cesim ailesinin fertleri gözyaşlarına boğuldular. Yakınları tabuta sarılınca ortaya hüzünlü görüntüler çıktı.

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9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dün gece merkez Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi'nde sobadan çıktığı ifade edilen yangında 30 yaşındaki Amine El Cesim, yaşları 1 ile 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeninin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından Mihraplı Camisi'ne getirildi.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Tabutlar yan yana konulduğunda El Cesim ailesinin fertleri gözyaşlarına boğuldular. Yakınları tabuta sarılınca ortaya hüzünlü görüntüler çıktı.

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BAKAN SOYLU DA KATILDI

Ankara'dan helikopterle Bursa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Mihraplı Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı. Bakan Soylu, kağıt toplayarak geçimini sağlayan 32 yaşındaki baba Hüseyin El Cesim'e sarılarak teselli etmeye çalıştı.

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Cenaze törenine Bakan Soylu ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından El Cesim ailesinin fertlerinin naaşları toprağa verilmek üzere Erdoğanköy Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

YÜREKLERİ BURKAN KARE

Olayda hayatını kaybeden Suriyeli 8 çocuğun olaydan bir süre önce mutlu günlerinde çektirdikleri fotoğraflar da görenlerin yüreğini burktu.

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Kaynak: İHA

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yangın Bursa

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