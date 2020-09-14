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Bursa'da yasa dışı kenevir üretip, ticaretini yapan kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 20:01 | Son Güncelleme

Bursa'da, tarım arazisine yasa dışı kenevir üreterek, ticaretini yapan A.Ö. (35) jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Bursa'da yasa dışı kenevir üretip, ticaretini yapan kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde yaşayan A.Ö.'nün tarım arazisine yasa dışı kenevir yetiştirdiği ihbarını aldı. İhbar üzerine araştırma yapan ekipler, A.Ö.'nün bu maddeyi işleyip ticaretini de yaptığını tespit etti.

Drone ile kenevir ekili araziyi görüntüleyen ekipler şüphelinin evine baskın yaptı. Baskında yakalanan A.Ö. 'uyuşturucu madde kullanıp ticaretini yapma' suçundan gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda 85 kök hint keneviri, 340 gram kenevir tohumu ve 380 gram kubar esrar ele geçirildi. Orhangazi Jandarma Komutanlığı'na götürülen A.Ö.'nün işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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