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  4. Bursa'da yaşandı... Meslek lisesinden çaldılar! Değeri 1 milyon lira

Bursa'da yaşandı... Meslek lisesinden çaldılar! Değeri 1 milyon lira

07.02.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaşanan hırsızlık adeta "Pes" dedirtti. Meslek lisesine giren şahıslar 1 milyon TL değerindeki CNC kontrol paneli ile kablo çaldı. Olayın ardından yakalanan Abdullah Zeybek ve Ümit Şahin, tutuklandı.

Bursa'da yaşandı... Meslek lisesinden çaldılar! Değeri 1 milyon lira

Bursa'da, meslek lisesine giren hırsızlıklar 1 milyon lira değerinde kontrol paneli ve kablo çaldı.

Olay, yaklaşık 1 ay önce Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde demir korkuluklardan okul bahçesine atlayan 2 kişi, atölyelerin bulunduğu binanın penceresini kırarak içeri girdi. Burada eğitim için kullanılan CNC makinesinin 1 milyon TL değerindeki kontrol panelini söken 2 kişi, çeşitli kabloları da alarak kaçtı.

ÖĞRETMENLER FARK ETTİ

Sabah okula gelen öğretmenler, hırsızlık olayını fark edip polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, hem okulun hem de şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelilerin Abdullah Zeybek ve Ümit Şahin olduğunu belirledi.

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Zeybek ve Şahin, olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki bir depoda saklanırken yakalandı. Depoda yapılan aramada ise CNC kontrol paneli ile bakır kablolar ele geçirildi.

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30 farklı suçtan kaydı olan Ümit Şahin'in 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasından arandığı, Abdullah Zeybek'in ise hırsızlık dahil 32 suçtan kaydının bulunduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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Bursa
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
32 suctan kaydı var adamın, bu adam akillanmiyor sayın adalet sistemi 10 sene koyun bunu içeri taş ocağında taş kırsin. başka yolu yok.
Okulu soyuyorlar yakında karakolu bile soyarlar nasılsa cezası yok .

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