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Bursa'da yaşlı kadını 'evdeki altınları inceleyeceğiz' diyerek dolandırdı! Bozdurup araba aldı

07.05.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı, 68 yaşındaki H.G.'yi arayıp 'polisiz, adınız bir dosyada suça karıştı, evdeki altınları inceleyip size geri vereceğiz' dedi. Dolandırıcı söz konusu kişinin adresine giderek, 3 bin 100 dolar, 12 adet Cumhuriyet altını, 3 adet küçük altın, 1 adet bilezik, 2 adet çift küpe bulunan çantayı alıp kaçtı. 120 ayrı güvenlik kamerası incelenmesi sonucu dolandırıcı yakalanırken, gasp ettiği dolar ve altınlarla otomobil ve telefon aldığı ortaya çıktı.

Bursa'da yaşlı kadını 'evdeki altınları inceleyeceğiz' diyerek dolandırdı! Bozdurup araba aldı

Bursa'da edinilen bilgiye göre, dolandırıcılar H.G.'yi (68) arayarak, ''polisiz, adınız bir dosyada suça karıştı, evdeki altınları inceleyip size geri vereceğiz'' dediler. Panik yapan H.G. korkarak evinin adresini verdi. Hemen harekete geçen dolandırıcı şahıs, H.G'nin ikametine giderek kızı B.G. (34)'nin içinde 3 bin 100 dolar, 12 adet Cumhuriyet altını, 3 adet küçük altın, 1 adet bilezik, 2 adet çift küpe bulunan çantayı zorla alarak kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde yaklaşık 120 ayrı güvenlik kamerası incelenmesi sonucu şahsın E.B. (25) olduğunu tespit etti. Şüpheli E.B. polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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GASP ETTİĞİ DOLAR VE ALTINLARLA OTOMOBİL VE TELEFON ALDI

E.B.'nin, gasp ettiği altın ve dolarları bozdurup 85 bin TL'ye otomobil aldığı ve ayrıca 12 bin TL'ye telefon aldığını tespit etti. Ayrıca ekipler şüphelinin üstünde yapılan aramada 16 bin 770 TL suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Bursa
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