HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bursa'da yaşlı kadının ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada

Bursa'da yaşlı kadının ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 24.10.2020 10:25 | Son Güncelleme

Bursa'da yaşlı bir kadın karşıdan karşıya geçerken aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Gazcılar Mahallesi Uluyol Caddesi üzerinde meydana geldi.

SON ANDA KURTULDU

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı bir kadın karşıdan karşıya geçmek isterken sokağa giriş yapan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsü de kadına çarpmamak için son anda bir hamle yaparak park halindeki beyaz kamyonete çarptı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza da şans eseri yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Batı'da yeni sağlıklı yaşam trendi: İnek kucaklamakBatı'da yeni sağlıklı yaşam trendi: İnek kucaklamak
İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
En Çok Okunan Haberler
İlginç olay! Taksiyle takip ettiği otobüse bakın neler yaptı
İlginç olay! Taksiyle takip ettiği otobüse bakın neler yaptı
Kahreden olay! Süt sağarken feci şekilde can verdi
Kahreden olay! Süt sağarken feci şekilde can verdi
Ahmet Kural son haliyle hayranlarını şaşırttı
Ahmet Kural son haliyle hayranlarını şaşırttı
Vergi, SGK, KYK borcu ile trafik ve köprü cezaları yapılandırılacak
Vergi, SGK, KYK borcu ile trafik ve köprü cezaları yapılandırılacak
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise...
Erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Diğer Haberler
Köpekten annelik dersi! Lokanta sahibinin verdiği yemeği yavrularına taşıyor
Köpeğin yaptığı duygulandırdı! Adeta annelik dersi verdi
İstanbul'da köpeğiyle birlikte kedinin saldırısına uğrayan adam büyük şok yaşadı
Kedinin saldırısına uğrayan adam büyük şok yaşadı
Kent merkezine inen domuz sürüsü görüntülendi
Kent merkezinde görüldüler
Batı'da yeni sağlıklı yaşam trendi: İnek kucaklamak
Batı'da yeni sağlıklı yaşam trendi: İnek kucaklamak
Bütün arkadaşlarını yiyip depresyona giren balık 16. doğum gününü kutladı
Bütün arkadaşlarını yiyen balık 16. doğum gününü kutladı
Elindeki pastayı güvenlikçiye atınca... Şakacı Joker kaos yarattı!
Şakacı Joker kaos yarattı! Elindeki pastayla...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.