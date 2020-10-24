Bursa'da yaşlı kadının ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Gazcılar Mahallesi Uluyol Caddesi üzerinde meydana geldi.

SON ANDA KURTULDU

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı bir kadın karşıdan karşıya geçmek isterken sokağa giriş yapan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsü de kadına çarpmamak için son anda bir hamle yaparak park halindeki beyaz kamyonete çarptı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza da şans eseri yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

(İHA)

