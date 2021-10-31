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Bursa'da yolu olmayan caminin konumunu gören şaşırıyor

31.10.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da işlek bir yolun tam ortasında bulunan camiye gitmek isteyenler şaşırmadan edemiyor. Çünkü tarihi camiye ulaşmak için bir yol bulunmuyor. Camiye gitmek isteyenler ise ölüm tehlikesini göze alarak ulaşmaya çalışıyor.

Bursa'da yolu olmayan caminin konumunu gören şaşırıyor

Çatalfırın semtinde 15. yüzyılda inşa edilen Veled-i Saray Camii'nin günümüzde dört bir yanından yol, üzerinden ise köprü geçiyor. Trafiğin bir saniye bile durmadığı bölgedeki camiye sadece alt geçidin içinden merdivenlerle ve Altıparmak istikametindeki geniş ve işlek yolu aşarak ulaşılabiliyor. Diğer cephelerden ise caminin çevresi bariyerlerle çevrili. Güvenli olan alt geçidin içindeki merdivenleri ise hem yabancılar bulamıyor hem de yaşlılar ve engelliler kullanamıyor. Dikkatli olanlar veya esnafa soranlar alt geçidin içinden geçerek caminin kapısını bulabilirken, bulamayanlar ise hızla akan trafiği ve demir bariyerleri aşmaktan başka çare bulamayarak, ezilme tehlikesine rağmen kendilerini araçların arasına atıyor. Her gün birçok vatandaş ezilme tehlikesi atlatırken, sık sık yaralananlar da oluyor. Vatandaşlar, "İnsanlar bu camiye girebilmek için bayağı bir çevreyi dolanıyor. Dolanma sırasında da trafikte sıkıntılar oluyor. İki ay önce bir arkadaşımıza karşıdan karşıya geçerken araba çarptı, ayağı sakatlandı. Buraya düzgün bir yol açılmasını rica ediyoruz" dedi.

"CAMİNİN YOLU YOK"

Cemaatten Ali Hakyemez, "Bu caminin devamlı cemaatiyim. Öğle ve ikindi namazları için buraya devamlı gelmekteyim. Fakat caminin yolu yok. Şimdiye kadar kazasız belâsız geldik ama bundan sonra ne olacak bilemeyiz. Her ân araba çarpabilir, çünkü yaya geçidi yok. Burada alt geçitte merdivenler olan bir yer var, oradan da tekerlekli sandalye ile gelen engelli veya yaşlı cemaat buraya gelip namaz kılamıyor. Karşıdan karşıya geçiyoruz, bariyerlerin üzerinden atlıyoruz. Arabaların bize çarpma korkusu ile camiye ulaşıyoruz. Sıkıntıdayız ve yetkililerden bir çözüm bekliyoruz" dedi.

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"MERKEZDE AMA SORUNLAR HALLEDİLMİYOR"

Başka bir vatandaş, "Camimizdeki asıl sıkıntı, alt geçidi yaşlı insanların kullanamaması. Bastonlarla yürümek çok zor oluyor. Demirlerden atlamak daha zor. Alt geçitten geçmek de çok zor. Ayrıca camimizin ısınma problemi de var. Merkezde olmamıza rağmen sorunlarımız halledilmiyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz’’ dedi.

İHA

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Bursa
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