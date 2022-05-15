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Bursa'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

15.05.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da cip, hafif ticari araç ve elektrikli bisikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Bursa'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Bursa’nın İnegöl ilçesinde cip, hafif ticari araç ve elektrikli bisikletin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

FECİ KAZA!

Kaza, Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziler Sokak’tan Altay Caddesi’ne doğru çıkan Rana Y. (24) yönetimindeki 16 KRA 54 plakalı cip, Fuat K. (35) yönetimindeki 16 Y 5277 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı.

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Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç ise yol kenarında seyir halinde olan İsa E. (22) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazanın şiddetiyle araçların sürücüleri ile cipteki yolcular Tuğçe Nehir Ç. (11), Eylül Ç. (30) ve elektrikli bisikletin arkasında oturan yabancı uyruklu Allavi Elbasra (21) yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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