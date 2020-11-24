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Bursa'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

24.11.2020 07:49 | Son Güncelleme:
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Bursa'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde M.K. yönetimindeki otomobil önce çöp konteynerine çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden M.K, yol kenarında park halindeki 4 araca çarparak durabildi.

Kazada yaralanan M.K. ve otomobilde bulunan Ç.Ç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

(DHA)

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