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  4. Bursa'daki at yarışında kavga! Seyisler tekme tokat birbirine girdi

Bursa'daki at yarışında kavga! Seyisler tekme tokat birbirine girdi

09.07.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki at yarışında çıkan kavga şoke etti. At yarışlarının Bursa ayağının yapıldığı hipodromda seyisler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Herkesin gözü önünde tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga kameralara anbean yansıdı.

Bursa'daki at yarışında kavga! Seyisler tekme tokat birbirine girdi

Bursa'daki at yarışlarının yapıldığı hipodromda seyisler arasında çıkan kavga kameralara yansıdı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at yarışlarının Bursa ayağının yapıldığı hipodromda atları padoğa götürmeye hazırlanan seyislerin arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

SEYİSLERİN TEKME TOKAT KAVGASI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken seyisler birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı.

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Güvenlik görevlilerinin ve yarış severlerin araya girmesiyle kavga son bulurken kavga anı cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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