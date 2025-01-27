HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa'daki deprem paniğe yol açtı: Güvenlik kamerası, 4 büyüklüğündeki sarsıntıyı saniye saniye kaydetti! İşte o anlar

Bursa'daki deprem paniğe yol açtı: Güvenlik kamerası, 4 büyüklüğündeki sarsıntıyı saniye saniye kaydetti! İşte o anlar

27.01.2025 18:32
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

İçerik devam ediyor
27.01.2025 18:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da öğle saatlerinde 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Merkez üssü Nilüfer ilçesi olan deprem, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki hasta yakınları arasında da paniğe yol açtı. Deprem anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde saat 13.43'te yaşanan 4.0 büyüklüğündeki deprem panik yaşattı. Kısa süren deprem 9.74 kilometre derinlikte yaşandı.

AW378773_03

Deprem anında binalarda bulunanlar kendilerini dışarıya attı.

AW378773_01

Sarsıntı en çok Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki hasta yakınlarını etkiledi. Vatandaşlar acil önünde kısa süreli toplandı.

AW378773_02

KENDİLERİNİ DIŞARIYA ATTILAR

Merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde eğitim kurumlarının bulunduğu binadakiler de kendilerini dışarı attı. Bir eğitimci kedilerini de alıp dışarıya çıktı.

AW378773_04

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşların hemen kendilerini dışarıya attıkları görüldü.

AW378773_05

Paniğin geçmesiyle vatandaşlar yeniden evlerine ve iş yerlerine girdiler.

AW378773_06

AW378773_07

AW378773_08

AW378773_09

(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş ile Fenerbahçe resmen anlaştı! Sezonun transferi imzaya kaldı

Beşiktaş ile Fenerbahçe resmen anlaştı! Sezonun transferi imzaya kaldı

Son dakika... Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca resmen Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi

Son dakika... Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca resmen Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi

İmamoğlu ve Yavaş peş peşe! Sürpriz isimler de var: Bu anket çok konuşulur

İmamoğlu ve Yavaş peş peşe! Sürpriz isimler de var: Bu anket çok konuşulur

Anne dehşeti! Bir kızını silahla diğerini ilaçlı serumla öldürdü

Anne dehşeti! Bir kızını silahla diğerini ilaçlı serumla öldürdü

Antalya'daki yangından iyi haber geldi! İşçiler kurtarıldı

Antalya'daki yangından iyi haber geldi! İşçiler kurtarıldı

Hakan Ateş'i fon ateşi yaktı! Genel müdürlük de gitti, 240 yıl hapsi isteniyor

Hakan Ateş'i fon ateşi yaktı! Genel müdürlük de gitti, 240 yıl hapsi isteniyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.