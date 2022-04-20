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Bursa'daki hain saldırıda şehit olan Cengiz Yiğit'in son görüntüleri ortaya çıktı! 23 Nisan hazırlığı...

20.04.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye bugün Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse düzenlenen saldırıyla sarsıldı. Olayda 36 yaşındaki Cengiz Yiğit şehit oldu. Yiğit'in dün çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Yürek burkan görüntülerde Yiğit'in oğlunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hazırladığı görüldü.

Bursa'daki hain saldırıda şehit olan Cengiz Yiğit'in son görüntüleri ortaya çıktı! 23 Nisan hazırlığı...

Bursa'nın Osmangazi ilçesi güne patlama sesiyle uyandı. İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama meydana geldi. Olay yerine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre patlama EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılmasıyla gerçekleşti. Olayda Cengiz Yiğit yaşamını yitirirken 7 kişi de yaralandı. Şehit olan Cengiz Yiğit'in dün çekilmiş yürek burkan görüntüleri ortaya çıktı.

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Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in olaydan 1 gün önce oğlu Ahmet Yusuf'u kuaföre götürüp, saçlarını kestirdiği görüntüler ortaya çıktı. Yiğit'in, oğlunun saçlarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kestirdiği belirtildi. Şehidin yakınları, Cengiz Yiğit'in ailesine çok düşkün olduğunu dile getirdi.

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Yiğit’in Gemlik'teki evine Türk bayrağı asılırken şehidin cenazesinin memleketi Ağrı'da toprağa verileceği bildirildi.

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1986 Ağrı Hamur doğumlu, 3 çocuk babası Cengiz Yiğit, 2009 yılında Van'da işçi olarak göreve başladı. 2011'de gardiyan olan Yiğit Cengiz, ağustos ayında Gemlik Denetimli Serbestliğe tayin olmuş, pandemi nedeniyle de geçici görevle E Tipi Cezaevine geçici görevle çalışıyordu.

(DHA)

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Bursa
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