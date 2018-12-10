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Bursa'daki hastanede inanılmaz olay! Doktorun isteği şoke etti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 15:02 | Son Güncelleme

Bursa'da burnundan ameliyat olan genç kız, iddiaya göre çürümeye başlayan tamponu bir türlü doktora çıkartamadı. Burnundan yeşil sular ve kötü kokular gelmeye başlayınca tekrar hastaneye giden genç kıza kadın doktor cımbız ve makas vererek, "Git tuvalette kendin çıkar" diye azarladı.

Bursa'daki hastanede inanılmaz olay! Doktorun isteği şoke etti

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda beş çocuk annesi H.K, iki hafta önce ameliyatla burnundaki kemiği aldıran 17 yaşındaki kızı S.K. ile birlikte burnunda bulunan tamponu aldırmak için hastaneye gitti. İki haftadır burnunda bulunan tampon ve dikişlerin artık çürümeye başladığını kızının canının yandığını söyleyen anne, artık bunların alınması için Dr. D.Y'ye rica bulundu. Burunda çürüyen tamponun kızına dayanılamayacak acılar verdiğini dile getiren H.K, doktordan bayıltarak almasını istedi. İddiya göre doktor, annenin eline cımbız ve makas verip, "Al bu ekipmanları ver kızına, gitsin tuvalette kendi alsın'' dedi.

'EVİ PİS BİR KOKU SARMAYA BAŞLADI'

Şok olan acılı anne H.K., elindeki cımbız ve makasla İhlas Haber Ajansı'nı arayarak, "İki hafta önce kızım burundaki kemiğinin aldırmak için ameliyat oldu. Burnunda dikiş ve tamponlar var. Hastaneye geldiğimizde 'Şu an alamam' diyerek geri yolladı. Akabinde biraz zaman geçti, tekrar geldik. Çünkü bu tamponlar içeride çürümeye başladı. Beynine zarar veriyor kızımın. Uykusu bitti. Evi pis bir koku sarmaya başladı burnundakilerden dolayı. Ağzına yeşil ve kokulu akıntılar geldiğini söyledi. Bunun üzerine tekrar geldik.

'TUVALETTE KENDİ ALSIN'

Doktor hanım, 'Biz bunu yapamıyoruz' dedi. Ben de 'uyuşturun' dedim. 'Uyuşturuyorum' dedi ve hiçbir şey yapmadı. Akabinde bizi cuma günü tekrar çağırdı. 'Pazar günü akşam saat on ikiden sonra bir şey yemesin, pazartesi günü bayıltarak alacağım' dedi. 'Çünkü çocuğa zarar vermeye başladı' dedi. Bu sabah sekiz buçukta çocuğumu aç olarak buraya getirdim . Yapacak diye beklerken bana, 'Ben yalan söyledim, kusmasın bayılmasın diye' dedi. Kızım acıya dayanamadığını söyledi. Bunun üzerine elindeki cımbız ve makası verip, 'Bunları kızına ver, tuvalette kendi alsın' diyerek azarladı. Güvenlik kamerası kayıtlarında da var zaten. Özellikle odasından elimde kameraya tutarak çıktım. Kayıtları incelesinler. Sonra ekipmanları alıp kızımın yanına gidip, 'Anneciğim, bunları alıp sen çıkaracakmışsın' dedim. Kızım, 'Anne, böyle saçmalık mı olur? Ben doktor muyum? Tuvalet mikrop kaynıyor' dedi" diye konuştu.

HASTANE YÖNETİMİ DE ŞOKA UĞRADI

Olayın ardından hastahane yönetimine giden öfkeli anne H.K, orada bulunan yetkililere elindeki makas ve cımbızı göstererek durumu anlattı. Yetkililerle konuşan H.K., ''Olanları bir bir anlattım. Beni o şekilde elimdekilerle görünce hemen yardımcı oldular. Zaten olay başhekimliğe intikal etti. İki dakika sonra bir telefon geldi ve başka bir doktora yönlendirildim. O doktor da lokal anestezi ile hemen alacağını, bu işi bugün bitireceğini söyledi. Bu sırada hemşire gelerek elimdeki aparatları istedi. Başka hastada kullanacakmış. Elimdekileri vermedim. Elimdeki aparatlarla dışarı çıktım, güvenlik de almaya çalıştı, ancak vermedim'' dedi.

Yaşananların ardından olaya müdahale olan başhekimin talimatıyla acılı kız ameliyata alındı. Acılı anne şimdi kızının iyileşmesini bekliyor. (İHA)

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Bursa doktor hastane

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Yav kesin fetö nun işi yada dış güçlerin oyunudur. İnanmayın kadına.
bu nasıl bir doktor bursa il sağlık müdürlüğü ve sağlık bakanlığı umarım gerekeni yaparlar
saglık çalışanı diye böle yasalar çıkarırken bunları yapanlarada örtbas edilmicek ve agır cezalar verilmeli işte adalet böle olur ama bizde kamu görevlisinden başka insan yaşamıyoki devlet ne ysparsa kamuya halka yok asıl sahibini unutmuş bu görevlilere esas kimin oldunu hatırlatmak gerek
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