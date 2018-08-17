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Bursa'daki kitap okuyan kız heykeli ile ilgili iddialara Belediye'den yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 10:47 | Son Güncelleme

Bursa kent merkezinde geçen yıl saldırıya uğrayan heykeller yenilenmiş ve yerlerine konulmuştu. Sosyal medyada yer alan ve gündemi sarsan iddialara ilişkin olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından açıklama yapıldı. Belediye, 'Kitap Okuyan Kız Heykeli hasar gördüğü için tamiratı yapılmak üzere Belediyemiz tarafından atölyemize taşınmıştır' ifadesini kullandı.

Bursa'daki kitap okuyan kız heykeli ile ilgili iddialara Belediye'den yanıt!

Bursa kent merkezindeki “kemancı kız” ve “kitap okuyan kız” heykellerine daha önce saldırı olmuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, belediyenin heykel atölyesinde üretilen heykelleri, estetik katması amacıyla kent merkezinde caddelere yerleştirmişti. Cumhuriyet Caddesi’ne konulan heykellerden “kemancı kız” heykelindeki keman ve yay, kimliği belirsiz kişilerce çalınmıştı. “Kitap okuyan kız” heykeline ise zarar verilmişti.

bursa-buyuksehir-kitap-okuyan-kiz-heykeline-saldiri

Geçen yıl saldırıya uğrayan heykeller yenilenmiş ve yerine konulmuştu.

Sosyal medyada heykellere ilişkin ortaya atılan gündemi sarsarken, bu iddialara yanıt Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Belediye Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kitap Okuyan Kız Heykeli hasar gördüğü için tamiratı yapılmak üzere Belediyemiz tarafından atölyemize taşınmıştır. Gerekli yenileme çalışmalarını yaptıktan sonra temasına uygun olduğunu düşündüğümüz Şehir Kütüphanemizin ön kısmına yerleştirilecektir” ifadesine yer verildi.

İşte o mesaj:

bursa-buyuksehir-kitap-okuyan-kiz

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Bursa kitap okuyan kız heykeli Bursa Büyükşehir Belediyesi Twitter

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