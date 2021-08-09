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Bursa'daki kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu! Görüntülerle tespit edildi

09.08.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki bir kitapçıda bulunan "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu. Bulunan yazı üstüne kitapçıdaki görüntüleri inceleyen yetkililer 23 yaşındaki G.B.'yi tespit etti. G.B.'nin ifadesinde "Ben 8 yaşındayken bana cinsel organını göstermişti. Ben de notu o yüzden yazdım" dediği öğrenildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’ndeki kitapçıda, ‘Dedem bana tecavüz etti’ yazılı notu gören müşteri, fotoğrafını çekip, sosyal medya hesabında paylaştı.

PAYLAŞIM SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Paylaşım kısa süre içinde hızla yayıldı. Çalışanlar, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntülerden, bir genç kızın kalem reyonunda test amaçlı koyulan kağıda notu yazdığı tespit edildi. Polis, notu yazan kişinin alışveriş yaptığını, ödemede banka kartı kullandığını ve bu sayede notu yazanın G.B. olduğunu belirledi.

"DEDEM, 8 YAŞINDAYKEN CİNSEL ORGANINI GÖSTERMİŞTİ"

Asayiş Şube Müdürlüğü’nce oluşturulan özel ekip, evine gittiği G.B.’nin ve annesinin ifadesini aldı. Anne, kızının psikolojik sorunları olduğunu ve antidepresan ilaçlar kullandığını ifade etti. Notta bahsedilen dedenin ise 2013 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi. İfadesi alınan G.B., “Bahsettiğim kişi annemin babası olan dedemdi. Ben 8 yaşındayken bana cinsel organını göstermişti. Ben de notu o yüzden yazdım” dedi.

kıtapcı tecavuz

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Öte yandan G.B.’nin notu yazdığı anlar, kitapçıdaki güvenlik kameralarınca kaydedildi. G.B.’nin kalem reyonundaki kağıdı görünce notu yazdığı daha sonra da reyondan ayrıldığı görüntülerde yer aldı.

das

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Bursa taciz
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