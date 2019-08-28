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Bursa'daki korkunç olayda yeni gelişme! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 09:50 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, kendisini 4 gün boyunca alıkoyarak, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla arkadaşı Alican Tongul’u (28) bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Emirhan P.’nin (17) yargılanmasına başlandı. Hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istenen Emirhan P. savunmasında “Cinsel istismarda bulunup, beni darp etti. Zorla mermi yutturdu. Mutfak çekmecesindeki bıçağı elime aldım. O, masanın üzerindeki çekici almaya yeltenince bıçağı karın kısmına sapladım" dedi

Bursa'daki korkunç olayda yeni gelişme! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Olay, geçen ocak ayında Bursa’nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Sokak'taki rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, Alican Tongul evinde Emirhan P. ile kız arkadaşlarını misafir etti. Uyuşturucu kullanan gençlerden Emirhan P., ilerleyen saatlerde kızları evlerine götürmek istedi. Duruma sinirlenen Alican Tongul ise kızları gönderdi ancak Emirhan P.’nin evden çıkmasına izin vermedi. 4 gün boyunca da alıkoyup, hem darbetti hem de cinsel istismarda bulundu. Emirhan P. de Alican Tongul’u 3 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Olaydan sonra yakalanan Emirhan P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan tutuklu sanık Emirhan P.'nin yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık savunmasında, Alican Tongul ile olaydan 2 hafta önce tanıştığını belirterek, “Alican’ın evine kız arkadaşlarımızla birlikte gittik, uyuşturucu kullandık. Gece yarısı kızları bırakacaktım. Alican, kızları gönderdi ancak beni bırakmadı. Beni sürekli darbetti, zorla mermi çekirdeği yutturdu. Ayrıca zaman zaman cinsel istismarda bulundu. Beni niye alıkoyduğunu bilmiyorum. Olay günü darbederek uyandırdı. Odadan kaçarak, mutfak çekmecesindeki bıçağı aldım. O, masanın üzerindeki çekici almaya yeltenince, elimdeki bıçağı karın kısmına sapladım. Yere düşünce evden uzaklaştım" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Mudanya cinayet mermi

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