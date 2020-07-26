HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa'daki Kumla Sahili’nde kurallara uyan yok! 'Virüs olsaydı ilk önce bana bulaşırdı'

Bursa'daki Kumla Sahili’nde kurallara uyan yok! 'Virüs olsaydı ilk önce bana bulaşırdı'

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2020 18:25 | Son Güncelleme

Bursa’da hafta sonu tatilcilerin akınına uğrayan Kumla Sahili’nde, sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu. İstanbul’dan Kumla Sahili’ne tatile gelen Arda Yılmaz (22), “Virüs olsaydı ilk önce bana bulaşırdı” derken sahilde esnaflık yapan Özge Demir, “Önlemler yeterli ama insanların duyarlılığı yetersiz” sözleriyle kurallara uymayanlara tepki gösterdi.

Bursa'daki Kumla Sahili’nde kurallara uyan yok! 'Virüs olsaydı ilk önce bana bulaşırdı'

Hava sıcaklığının 32 dereyi bulduğu kentte vatandaşlar, serinlemek için Kumla Sahili’ne akın etti. Binlerce kişi, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Bazı kişiler denizde topla oynarken, bazıları ise okey oynadı. Sahildeki yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

"VİRÜS YOK, OLSAYDI İLK ÖNCE BANA BULAŞIRDI"

İstanbul’dan tatil için gelen Arda Yılmaz koronavirüsün olmadığını savundu. Yılmaz, "İstanbul’dan geldim. Sahilimiz çok güzel. Her gün burada yüzüyorum. Hiçbir sıkıntı yok, virüs yok. Virüs olsaydı, ilk önce bana bulaşırdı. İnsanlar tıklım tıklım burada ve kimsede maske yok. Zaten maskeyle de yüzülmez. Ben kimseye virüs bulaştığını da duymadım. Hiç kimsenin korkmasına gerek yok. Rahat rahat yüzebilirler. Sahilde sosyal mesafe yok. Geçen hafta daha da kalabalıktı. İnsanlar geldiği zaman yan yanalar, top falan oynuyorlar. Buna rağmen birine virüs bulaştığını duymadım. Aslında sağlıklı ortam değil. İnsanların arasında 1 metre mesafe olması lazım ama insanların yapacağı bir şey yok. Virüs de yok. İnsanlar gayet rahatladı. Kimsenin bir korkusu yok. Hiç tedirgin değilim. Babam kronik hasta. Zamanında korktuğumuz için tedbirlerimizi aldık. Ancak baktık ki virüs yok, denize giriyoruz hiçbir sıkıntı yok. Bu yüzden babam da ben de tedbirleri bıraktık. Maske yasağının da kaldırılmasını rica ediyorum” dedi.

V2

"SICAKTA MASKEYLE DOLAŞMAK ÇOK ZOR"

Sahilde esnaflık yapan Özge Demir, “Önlemler yeterli ama insanların duyarlılığı yetersiz. Yetkililer ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar, fakat insanlar çok bunaldı. İnsanlar ister istemez kurallara uymakta güçlük çekiyor. Maskeyle gezmeye çalışıyorum ama sıcakta çok zor oluyor. Maskenin ne kadar sağlıklı olduğu konusu da tartışılır” diye konuştu.

"MASKE TAKMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

Kumla'dan sezonluk ev kiraladığını belirten İskender Candan, "İnsanların birbirini koruması gerekiyor. İnsan kendini korumazsa başkası onları korumaz. Biz maskesiz çıkmamaya dikkat ediyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uymaya çalışıyoruz. İnsanların umursamaz tavırları bizleri de tedirgin ediyor. Polisler burada geziyor. Gerekli uyarıları yapıyorlar. Yolda gezenleri maskesiz gezmemeleri için engelliyorlar. Sahildeki insanların uyarılara dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Oteli tahrayla bastılar: Sizi kim kurtaracaksa, gelsin kurtarsınOteli tahrayla bastılar: Sizi kim kurtaracaksa, gelsin kurtarsın
Kardeş kavgasında kan aktı! Hastanelik olduKardeş kavgasında kan aktı! Hastanelik oldu
Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı?Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Konya'da iğrenç olay! Öğrencisine cinsel saldırıda bulundu

Konya'da iğrenç olay! Öğrencisine cinsel saldırıda bulundu

'Pes' dedirten görüntüler! Yat partisi yasak dinlemedi

'Pes' dedirten görüntüler! Yat partisi yasak dinlemedi

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan flaş transferler...

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan flaş transferler...

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

İlginizi Çekebilir

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Fıkra gibi inşaat! Karadeniz'de bile böylesi yok

Fıkra gibi inşaat! Karadeniz'de bile böylesi yok

Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor! Son telefon görüşmesi...

Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor! Son telefon görüşmesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çok acı olay! Çocuklarını parka gönderdi ve...

Çok acı olay! Çocuklarını parka gönderdi ve...

Muğla'da sokak köpeklerinin saldırdığı kadını çevredekiler kurtardı

Dehşet veren olay! Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan kişi hastanelik oldu

Kardeş kavgasında kan aktı! Hastanelik oldu

Kurban pazarının gözdesi oldu! 'İlk gelen alır'

Kurban pazarının gözdesi oldu! 'İlk gelen alır'

Tunceli'de şüpheli ölüm! Göğsünden vuruldu ve...

Şüpheli ölüm! Göğsünden vuruldu ve...

Denizli'de yangında 5 aylık bebek öldü, 2 yaşındaki ablası yaralandı

Bu acıya yürek dayanmaz! 5 aylık bebek feci şekilde can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.