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Bursa'daki Millet Bahçesi'nden 'M' harfini çalmıştı! Her şeyi itiraf etti: 35 TL karşılığında sattım, diğer harflerden sorumlu değilim

29.04.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bulunan Millet Bahçesi'nin M harfini çalan sanığın, 3 bin 760 TL karşılığında tahliye edilmesi istendi. Görüntülerden, şüphelinin, 2 suçtan kaydı olan Murat Yeşilçimen olduğu tespit edilirken, Yakalanan Yeşilçimen, suçunu kabul edip, çaldığı ‘M’ harfini 35 TL karşılığında sattığını itiraf etti. . Pişmanlık duyduğunu dile getiren Yeşilçimen, tahliyesini talep etti.

Bursa'daki Millet Bahçesi'nden 'M' harfini çalmıştı! Her şeyi itiraf etti: 35 TL karşılığında sattım, diğer harflerden sorumlu değilim

Olay, 21 Aralık 2021’de, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi’nde meydana geldi. Stadyum Caddesi'nde Millet Bahçesi’nin giriş kapısının tabelasındaki ‘Bursa Millet Bahçesi’ yazısının ‘M’ harfinin çalındığını gören belediye ekipleri, polise bildirdi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, şüphelinin, 2 suçtan kaydı olan Murat Yeşilçimen olduğu tespit edildi. Yakalanan Yeşilçimen, suçunu kabul edip, çaldığı ‘M’ harfini 35 TL karşılığında sattığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Yeşilçimen, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

''DAHA ÖNCE ÇALINAN 7 HARFTEN SORUMLU DEĞİLİM''

Bursa 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakkında 'kamu malına zarar vermek' ve 'hırsızlık' suçlarından 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Murat Yeşilçimen, yargılaması sırasında, davaya müdahil olan Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce de farklı zamanlarda çalınan 7 farklı harfin şüphelisi olarak değerlendirildi. Çalınan 8 harfin bedelinin de kendisinden tahsil edilmesi istendi. Görülen 3 duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden katılan Yeşilçimen, daha önce çalınan 7 harften sorumlu olmadığını iddia ederek, maddi durumu olmadığı için de bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi.

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''SADECE M HARFİNİ ÇALDIM''

Dava ile ilgili yargılamaya devam edildi. Duruşmaya katılan Murat Yeşilçimen, önceki ifadelerini tekrarlayıp, Millet Bahçesi'nin girişinden sadece 'M' harfini çaldığını söyledi. Pişmanlık duygularını dile getiren Yeşilçimen, mağdur olduğunu savunup, tahliyesini istedi.

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Mahkeme hakimi, karar aşamasına gelen duruşmayı ertelerken, Murat Yeşilçimen'i her biri 470 TL olan 8 harfin bedeli toplam 3 bin 760 TL'yi ödemesi koşuluyla serbest bıraktı.

(DHA)


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