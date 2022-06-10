Bursa'daki okulda dansöz oynatmışlardı! Flaş gelişmeyi Bakan Özer duyurdu: Bundan sonra izin vermeyeceğiz

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki bir ilkokulda geçen ay Hıdırellez ve Anneler Günü için etkinlik düzenlendi. Okul Aile Birliği tarafından okulun konferans salonunda yapılan etkinlikte müzik eşliğinde dansöz sahneye çıktı. O anlar, etkinliğe katılan bazı kişiler tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, tepkilere neden oldu.

İNCELEME VE İDARİ SORUŞTURMA

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme ve idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürü C.Ş. görevden uzaklaştırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şöyle denildi: "İlimizdeki bir 'İmam Hatip Ortaokulu' hakkında bazı haber sitelerinde yer alan haberlerle ilgili olarak; habere konu olan olayın bahsi geçen okulda gerçekleşmediği, aynı bölgede bulunan başka bir ilkokulda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu okulun okul aile birliği tarafından sadece kadınlara yönelik olarak ders dışı bir zamanda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili okul yönetimi ve okul aile birliği hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, konu hakkındaki çalışmalar, tüm boyutlarıyla ve hassasiyetle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BAKAN ÖZER: MİLLİ MANEVİYATA TEZAT OLAN HİÇBİR ETKİNLİĞE İZİN VERMEYECEĞİZ

Öte yandan konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de açıklamada bulundu. Özer, Bursa'da bir okulun aile birliği tarafından düzenlenen dansözlü eğlencenin ardından bir düzenlemeye gittiklerini hatırlatarak, "Önce imam hatip okulunda yapıldığına dair bir bilgi geldi. Daha sonra doğru olmadığı ortaya çıktı. Okul aile birlikleri sosyal etkinlik düzenlediği zaman okul müdüründen izin almadan yapabiliyordu. Geniş çerçeve içinde düzenlemeleri yapabiliyordu. Resmi Gazete'de yayınlanan dünkü değişiklikle okul aile birliklerinin tüm sosyal etkinlikleri müdürden izinli ve denetime tabi olacak. Kritik olan konu; ülkemizin milli maneviyatına tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz'' dedi.

(DHA/İHA)

