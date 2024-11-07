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Bursa'daki orman yangını Balıkesir'e sıçradı! Havanın kararmasıyla helikopterler durduruldu, karadan müdahale sürüyor

07.11.2024 20:01
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Bursa'da iki farklı noktada çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı, diğerinin söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Havanın kararmasıyla helikopterler çalışmaları durduruldu, ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

Bursa'daki orman yangını Balıkesir'e sıçradı! Havanın kararmasıyla helikopterler durduruldu, karadan müdahale sürüyor

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Piribeyler ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören mahalleleri arasındaki tarım alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki ormana sıçradı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükorhan, Orhaneli, Harmancık ve Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Karacabey ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın ise ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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'ALEVLER ADAÖREN MAHALLESİ'NE KUŞ UÇUŞU 600- 700 METRE YAKLAŞTI'

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkıp, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin kırsal Adaören Mahallesi yakınlarına sıçrayan orman yangına 2 helikopter, 19 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı, 3 dozer, 4 greyder, 3 treyler ve 150 personel ile müdahale ediliyor. Diğer kurumlardan gelen 6 iş makinesi, 10 araç ve 60 personel de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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Dursunbey Kaymakamı Muttalip Çetin ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Dursunbey Kaymakamı Muttalip Çetin, burada yaptığı açıklamada yangının Bursa'nın Büyükorhan ilçesinin Osmanlı Mahallesi'nde başladığını ve Dursunbey ilçesi sınırlarına sirayet ettiğini belirtip, "Şu an Adaören Mahallemizin yaklaşık kuş uçuşu 600- 700 metre kadar yakınında devam ediyor. 19 arazöz ve 2 helikopterimiz yangına müdahale etmektedir. Şu anda sıkıntılı bir durum yok. Yangına müdahale tüm ekip arkadaşlarımızın fedakarca çalışmasıyla sürüyor. Gelişme oldukça bilgi vereceğiz" dedi.

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HAVANIN KARARMASI NEDENİYLE MÜDAHALE KARADAN DEVAM EDİYOR

Ancak havanın kararmasıyla helikopterler çalışmaları durduruldu. Alevlerin önü kesilerek ilerlemesi durdurulurken, ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

(AA-DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
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