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Bursa’daki ortaokul müdürü hakkında yeni iddia: “Çırılçıplak gelmiş hanımefendi! Günaha da girdik mecbur uyarmak için”

19.08.2024 09:07
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Bursa’daki bir okulda görev yapan müdürün sözleri tartışılmaya devam ediyor. Daha önce kız öğrencilere başlarını kapamalarını söylediği için tepki alan imam hatip ortaokulu müdürü şimdi de kadınların kıyafetleriyle ilgili yaptığı yorumla gündeme geldi. Müdürün okulda sınava giren bir kadına da, “Çırılçıplak gelmiş hanımefendi. Böylesine hanım da denmez ya. Günaha da girdik mecbur uyarmak için” diyerek hakaret ettiği iddia edildi.

Bursa’daki ortaokul müdürü hakkında yeni iddia: “Çırılçıplak gelmiş hanımefendi! Günaha da girdik mecbur uyarmak için”

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir ortaokulda müdür olarak görev yapan E.K.K. hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya çıkıyor. Daha önce “Başı açık öğrenci istemiyorum” sözleri ile tepki çeken ve sonrasında Bursa Valiliği tarafından hakkında soruşturma başlatılan okul müdürü bu kez de benzer bir yaklaşımı ile gündeme geldi.

Cumhuriyet gazetesinde konuşan öğretmenler, müdürün benzer yaklaşımları daha önce de sergilediğini iddia etti. İddialara göre 24 Haziran’da müdür, öğretmenlerle seminer haftası kapsamında toplantı yaptı. E-sınav kapsamında okulda sınava giren bir kadın hakkında “Çırılçıplak gelmiş hanımefendi. Böylesine hanım da denmez ya. Gittik uyarmaya. Günaha da girdik mecbur uyarmak için. Kozmetik sektörüne de hakim değilim ama bu ağdadan sonra bir de vernik mi çekiyorlar nedir her yeri parlıyor” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ortaokul müdürü E.K.K. hakkında daha önce sözleri nedeniyle Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmıştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basında yer alan bir okulda, okul müdürünün öğrenci kıyafetleri ile ilgili yapmış olduğu konuşmalar üzerine Valiliğimizce, inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Müdür Bursa ortaokul
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