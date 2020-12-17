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Bursa'daki sahte içki faciasıyla ilgili yeni gelişme

17.12.2020 15:30 | Son Güncelleme:
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Bursa'daki sahte içki faciasıyla ilgili yeni gelişme

Bursa’da sahte alkol faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polisler, sahte alkol ve içkilerin Tekirdağ’dan kente getirildiği kargo şirketinde incelemelerde bulundu. Kamera görüntüleri izleyen polisler, 10 Aralık’ta Mesut G. isimli bir kişinin buradan her biri 30’ar litrelik toplam 17 bidon sahte alkol ve içkiyi teslim aldığını belirledi. Öte yandan olayda tutuklanan Uğur Kökkoparan‘ın gözaltına alınmadan önce verdiği 1 ton sahte alkol piyasaya sürülmeden ele geçirildi.

Bursa’da sahte içkiden 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de hastanede tedaviye alındığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklanan Uğur Kökkoparan ile birlikte çalıştığı tespit edilen Mesut G.’nin merkez Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada, bodrum katında 130 şişe çeşitli markalarda sahte içki, 150 boş içki şişesi, çeşitli etiket ve kapaklar, 4 adet 30 litrelik etil alkol dolu bidon olmak üzere toplamda 200 litre sahte alkol ve içki ele geçirildi. Mesut G., polis ekiplerince gözaltına alındı.

SAHTE ALKOL VE İÇKİLERİN ALINMA ANI KAMERADA

Öte yandan Mesut G.’nin sahte alkol ve içkileri kargo şubesinden aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere işçilerin alkol ve içkileri taşıdığı ve paletin üzerine 30 bidon koyulduğu görüldü.

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1 TON SAHTE ALKOL SİPARİŞİ VERİLDİ

Ayrıca, Kökkoparan‘ın gözaltına alınmadan önce Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden 1 ton sahte alkol siparişi verdiği ortaya çıktı.

ELE GEÇİRİLDİ

Kargoyla Bursa’ya getirilen 1 ton sahte alkol, piyasaya sürülmeden polis ekiplerince ele geçirildi.

Kaynak: DHA


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