Bursa'daki Sel felaketinde ölü sayısı 2'ye yükseldi

Bursa'da yaklaşık 20 dakika süren aşırı yağmur ve fırtınada araçlar sular altında kalırken, meyve bahçeleri ve sebze tarlaları zarar gördü. Sel felaketinde bir vatandaş da hayatını kaybetti.

İKİ İLÇE ETKİLENDİ

Bursa'da öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren yağmur ile birlikte fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Kestel ve Yenişehir ilçelerine bağlı olan kırsal bölgelerde etkili olan yağış nedeniyle araçlar sürüklenip zarar görürken yollar kullanılamaz hale geldi. Birçok araç su içinde kalarak zarar oluşurken evleri su bastı. Bursa'da yaklaşık 20 dakika süren aşırı yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Seymen Mahalle Muhtarı Nazım Tüsüs, "Yağmur hayatı olumsuz etkiledi bir çok yer sular altında kaldı. Ama Allah'tan gelen bir afet. Önceden önlem alsaydık bu kadar olmazdı" dedi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 2'ye yükseldi. 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine ulaşıldı. Bölgede kayıp olan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

4 KİŞİ KAYBOLDU

4 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.



