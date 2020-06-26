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Bursa'daki selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 20:07 | Son Güncelleme

Bursa’da ailesiyle birlikte geldikleri bağ evinde babası, annesi, babaannesi ve yeğeni ile birlikte sel sularına kapılıp kaybolan 17 yaşındaki Derya Bilen’in cansız bedeni 5 gün sonra arama kurtarma ekipleri tarafından 23 kilometre ileride bulundu.

Bursa'daki selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü Kestel ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından taşan derede sele kapılarak dere yatağına sürüklenen Nazime Bilen (74), Ahmet Bilen (34), Türkan Bilen (34), Medine Bilen’in (10) cansız bedenleri bulunmuş, Derya Bilen’e ise ulaşılamamıştı.

Kayıp Derya’yı bulmak için dere yatağını tarayan arama kurtarma ekipleri, çamur, kaya, şelale ve ağaçların arasına bakarak arama çalışmalarına 5 gün boyunca devam etti. Narlıdere’nin akıntı yolunu değiştirerek dere suyunu vidanjörle çeken ekipler dün itibariyle vadi bölgesinde arama çalışmalarına devam etmişti. AFAD koordinesinde bölgede gece gündüz çalışan arama kurtarma ekipleri arama bölgesini genişletip bugün 18 kilometrelik dere yatağını taranmaya başladı.

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Derya’nın sele kapıldığı Kayacık’dan itibaren Kazıklı’ya kadar olan 18 kilometre boyunca devam eden su kanalını tarayan ekipler, arama çalışmalarını bu bölgeye yoğunlaştırdı. Derya’nın sel ile suya kapılarak bu bölgeye geçebildiği ihtimali üzerinde duran ekipler, 18 kilometrelik su kanalına botlarla açıldı. Bir ekip bot ile su yüzeyine ve ağaçların arasını ararken, bir ekip de dere kenarında bulunan ağaç ve çamurun içinde Derya’yı aradı.

Akşam saatlerinde de aramaya devam eden ekipler, genç kızın cansız bedeni Samanlı Mahallesi ile Demirtaş Mahallesi'nin arasında kalan bir bölgede dere yatağı içerisinde sazlıkların arasında buldu. (İHA)

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