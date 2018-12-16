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Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 15:42 | Son Güncelleme

Bursa'da, Kestel Tarihi Şifa Hamamı'nda, içeriyi ısıtmak amacıyla yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişiden, Habip Doğan kaldırıldığı hastanede öldü.

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Olay, merkez Kestel ilçesindeki Tarihi Şifa Hamamı’nda bu sabah meydana geldi. Hamama gelen Dr. Osman Onay, Habip Doğan, Harun Atalay ve Ahmet Faruk Doğan, hamamın içini ısıtmakta kullanılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenen 4 kişiyi Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Habip Doğan, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Harun Atalay, Ahmet Faruk Doğan ve Dr. Osman Onayın tedavilerinin sürdüğü, Dr. Onayın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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Tarihi hamamda hayatını kaybeden Habip Doğan

GÖBEK TAŞINDA KESE YAPTIRMAYI BEKLERKEN ZEHİRLENDİLER

Kestel ilçesindeki Tarihi Şifa Hamamına giden Dr. Osman Onay, Habip Doğan ve Harun Atalay’ın kese yaptırmak için göbek taşında yatarken, içeriyi ısıtmak amacıyla yakılan kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Görgü tanığı manav Arif Ferik, hamam çalışanı Ahmet Faruk Doğan’ın, hamamdaki 3 kişiye kese yapmak için içeri girdiğini belirterek, "Ahmet Faruk kese için hamama girerken, yanında 11 yaşındaki kardeşi de vardı. Çok geçmeden dışarı çıkan kardeşi, ağabeyinin düşüp bayıldığını söyleyip yardım istedi. İhbar üzerine 3 ambulans geldi, zehirlenenleri hastaneye götürdü" dedi.

Habip Doğan’ın hayatını kaybettiği olayda zehirlenen Harun Atalay, Ahmet Faruk Doğan ve Dr. Osman Onayın hastanede tedavileri sürerken, Dr. Onayın her pazar sabahı hamama gelip 2 saat kaldığı bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Tarihi Hamam zehirlenme

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