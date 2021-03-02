Bursa'daki tarihi iskender kebapçısındaki skandalda yeni gelişme

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak 8. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, firma sahiplerinden davacı Oğuzhan İskenderoğlu'nun ifadelerine yer verildi.

İskenderoğlu ifadesinde, son zamanlarda satılan yiyeceklerin ödemeleri nakit alınanların büyük bölümünün iptal edildiğini, bunun yerine ayrı bir kalemde su, şıra gibi düşük bedelli ürünlerin satılmış gösterildiğini fark ettiğini belirtti.

Ayrıca İskenderoğlu, restoran müdürü ve kasa sorumlusu F.A'ya bunun nedenini sorduğunda bu şekilde iptaller yaparak kasada toplanan paranın büyük kısmını diğer bazı çalışanlarla aralarında paylaştıklarını söylediğini ileri sürdü.

İddianamede, iş yerindeki bazı çalışanların bu durumu itiraf ettiği, bazılarının ise suçlamaları kabul etmediği bildirildi.

Bilirkişi raporuna göre, şirketin bilgisayar sistemindeki incelemelerde, yazılımda kullanıcı bazında yetkilendirme yapıldığının görüldüğü, programa girişte kullanıcı adı ve şifre gerektiği, adisyon açma yetkisinin tüm garsonlarda bulunduğu, açılan iptal yetkisinin çalışanlardan F.A. ile İ.Y, G.G, K.K, M.K'de olduğu iddianamede aktarıldı.