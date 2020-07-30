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Bursa'daki tecavüz iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Cumhuriyet Başsavcılığı'dan Açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 14:27 | Son Güncelleme

Bursa’da Gamzenur A, geçen yıl kasım ayında Yunus Emre Ç. tarafından zorla eve götürülerek, kendisine defalarca tecavüz edildiğini öne sürdü. Gamzenur A.'nın olayı anlatarak, yardım istediği sosyal medya paylaşımı #gamzeyesesol etiketiyle gündem oldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'dan yapılan açıklamada olayla ilgili kamu davası açıldığı hatırlatılarak, “Yargılama, Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir” denildi.

Bursa'daki tecavüz iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Cumhuriyet Başsavcılığı'dan Açıklama geldi

Olay, 6 Kasım 2019 tarihinde merkez Osmangazi ilçesi emek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Gamzenur A., evine gitmek için yürüdüğü sırada, yaralı bir kişiyi gördü. Yaralının yardım istemesi üzerine Gamzenur A., yakında bulunan bir özel hastaneye götürdü. Hastaneden çıktıktan sonra yaralı Yunus Emre Ç. (21) ile yürümeye başlayan Gamzenur A. bir sür sohbet etti. Gamzenur A., Yunus Emre Ç.’nin evinin önüne geldiklerinde ağzı kapatılarak, eve zorla sokulduğunu öne sürdü. Kendisine sabaha kadar 3 kez tecavüz edildiğini öne süren Gamzenur A., sabah saatlerinde Yunus Emre Ç.’nin bir boşluğundan yararlanarak, evden kaçtı.

Olayın ardından bir arkadaşının evine giden Gamzenur A., bir süre sonra Emek Polis Karakolu’na giderek, şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Yunus Emre Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Emre Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'ENGEL OLMAYA ÇALIŞTIM AMA GÜCÜM YETMEDİ'

Olayın ardından savcılıkta verdiği ifadede, evine yürüdüğü sırada Yunus Emre Ç. ile karşılaştığını belirten Gamzenur A., “Bir arkadaşımda çamlıkta sohbet ediyordum. Sonra kalkıp eve gittim. Evimin yakınına geldiğimde tanımadığım yaralı birini gördüm. Benden yardım istedi. Ben de kendisini yürüme mesafesindeki özel bir hastaneye götürdüm. İsminin Yunus Emre olduğunu öğrendim. Tedavisinin ardından hastaneden çıktık. Benimle sohbet etti. Kendisine üzüldüğüm için sohbet etmeyi kabul ettim. Evimin yakınındaki bir parkta oturduk. Yunus Emre bir süre sonra eve gitmek istedi. Birlikte eve doğru yürüdük. Bir evin önüne geldiğimizde bana içeride bir şey olduğunu söyledi. Sonra aniden ağzımı kapatarak, beni apartmana sürükledi. Bağırdım ama kimse duymadı. Sonra beni kapısı açık olan bir eve sürükledi. Tekrar ağzımı kapatıp beni yatak odasına götürdü. Benim kıyafetlerimi çıkarmaya başladı. Boynumu sıktığı için bayıldım. Uyandığımda benimle cinsel ilişkiye giriyordu. Engel olmaya çalıştım fakat gücüm yetmedi” dedi.

'BAĞIRDIM AMA SESİMİ KİMSE DUYMADI'

Yunus Emre Ç. tarafından tehdit edildiğini söyleyen Gamzenur A. ifadesine şu şekilde devam etti:

“Bana, ‘birini söylersen ya da şikayetçi olursan seni öldürürüm’ dedi. Bana evde kameraların olduğunu ve birine söylersem bu görüntüleri yayacağını söyledi. Sonra banyoya götürüp beni yıkadı ve aşağılayıcı cümleler kullandı. Beni bırakması için yalvardım ama beni yatak odasına götürüp tekrar tecavüz etti. Ardından evden gitmek için yine yalvardım. Bana boş bir kağıda imza atmamı söyledi ama kabul etmedim. Sabah saat 06.00 sıralarında bir boşluktan yararlanıp evden kaçtım. Beni evime kadar takip edip tehditlerine devam etti. Çok bağırdım ama kimse sesimi duymadı. Arkadaşımın evine gittim. Daha sonra polis merkezine giderek durumu alattım ve şikayetçi oldum.”

'SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM'

Olayın ardından savcılıkta verdiği ifadede, olay günü sarhoş olduğunu söyleyen Yunus Emre Ç., “Olay akşamı sarhoştum. Metrodan indim, eve yürürken düşüp, yaralandım. Yolda yürüyen birinden yardım istedim. Birlikte hastaneye gittik ve tedavi oldum. Hastaneden çıktıktan sonra Gamze ile bir süre dolaştık. Gamze yürümekten yorulduğunu söyledi ve evime gitmeyi teklif etti. Gamze kendi rızasıyla evime geldi. Bir süre sohbet ettikten sonra konu cinselliğe geldi ve ilişkiye girdik. İlişkinin ardından evden çıkıp gitti. Ben daha sonra kimliğimin olmadığını fark ettim ve evden çıkarak, önce Gamze’nin evine gittim. Orda olmadığını öğrenince de hastaneye gittim. Zorla hiçbir şey yapmadım. Kimseyi tehdit etmedim. Olaydan sonra Gamze’ye maksadının ne olduğunu öğrenmek için mesaj attım. Yuvam yıkılmasın istedim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dediği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Olayın ardından zor günler geçirdiğini söyleyen Gamzenur A., sesini duyurmak için yaşadıklarını bir sosyal medya hesabına yazdı. Sosyal medya hesabının Gamzenur A.’nın yazdıklarını dün paylaşmasının ardından birçok kişiden Yunus Emre Ç.’ye tepki yağdı. Gamzenur A., kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Yunus Emre Ç.'nin tutuklanmasını istedi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada,yargılamanın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya platformlarında ‘Yunus Emre Ç. tutuklansın’ başlığı altında yapılan yorumların tespiti üzerine Başsavcılığımızca basın açıklaması yapılması zarureti hasıl olmuştur. Mağdure Gamzenur A.'nın, şüpheli Yunus Emre Ç. tarafından cinsel istismara maruz kaldığı yönünde başvurusu üzerine 06/11/2019 tarihinde avukatı eşliğinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü personelince başvurusu alınmıştır. Başsavcılığımız tarafından verilen talimat ile şüphelinin evi aranmış, olay yeri incelenmiş, mağdurenin darp, cebir muayenesi ile iç beden muayenesi sonucunda Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığında konuya ilişkin 2 ayrı rapor alınmıştır. Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı'nın raporu ile birlikte şüpheli hakkında Bursa 1’nci Ağır Ceza Mahkemesine 'Nitelikli cinsel saldırı ve cebir, şiddet, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan kamu davası açılmıştır. Yargılama Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/499 esas sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir.”

(DHA)

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